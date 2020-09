Cum și-a dat seama Adelina Pestrițu că are covid-19. Ce a simțit în timp ce conducea

Adelian Pestrițu a fost depistată cu coronavirus. Vedeta a ajuns în atenția medicilor, iar acum este izolată. În timpul petrecut singură le-a povestit prietenilor din mediul online cum a descoperit că are COVID-19.

Adelina Pestrițu i-a îngrijorat pe apropiați și pe fani cu ultima veste. Aceasta a ales să fie din nou la fel de transparentă ca întotdeauna și i-a anunțat pe internauți încă din prima clipă că a fost testată pozitiv cu coronavirus. Din păcate, verdictul medicilor a șocat-o atât de tare încât a început să plângă în hohote în timp ce se afla în mașină așteptând să fie preluată de specialiști. Acum, vedeta a fost internată la Spitalul Militari unde este sub atenta privire a specialiștilor și unde i s-a făcut o serie amănunțită de analize. Pentru a-i face pe internauți și mai conștinți de vremurile pe care le trăim, le-a detaliat fiecare lucru care i-a dat de gândit și care i-a adus în prim-plan sentimentul că ar putea fi infectată.

Primele simptome au fost: stările de oboseală, simțul gustativ și olfactiv din ce în ce mai estompate și amețeli. “Ieri am simțit o stare de oboseală foate accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc. Am pus totul pe baza faptului că muncesc mult și că pur și simplu căldura de afară m-a făcut să mă simt așa”, a mărturisit fosta prezentatoare de televiziune într-un story de pe Instagram. La finele mesajului, Adelina i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să fie preventivi și să nu ia în derâdere situația în care ne aflăm.

„Am simțit că pierd din puteri, apoi când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros, ceva foarte accentuat. Nu a fost o senzație care s-a petrecut brusc, totul s-a întâmplat treptat. Înainte să intru în starea aceea de panică mi-am făcut o cafea, nu am simțit. Am mirosit cel mai puternic parfum pe care-l aveam și nu mai simțeam nimic. Atunci eu trebuia să merg la un shooting, m-am gândit foarte bine dacă să mă duc sau nu. Nu m-am dus! M-am programat atunci la test, iar de la o oră la alta apăreau schimbări în privința simțurilor dispărute. A venit într-un final rezultatul, deși aveam un sentiment. Un prieten cu care m-am văzut recent a fost și el depistat, e asimptomatic. El a descoperit totul când și-a făcut testul pentru a pleca în vacanță. Evident că m-am speriat pentru că am familie, am copil, rude, prieteni. M-am lăsat pe mâna medicilor, am fost internată, am făcut analize, tot. Oamenii de aici sunt foarte amabili. În condițiile în care simptomele rămân aceleași: gust, miros, amețeală și oboseală, voi sta altundeva unde voi fi monitorizată de DSP, sub semnătura și parafa medicilor. Mă simt bine, vreau să vă spun să aveți grijă!”

