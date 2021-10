Cum și-a cunoscut George Burcea frații și tatăl. ”A leșinat instant”

Cum și-a cunoscut George Burcea frații și tatăl. Actorul și-a deschis sufletul și a povestit totul despre copilărie și despre întâlnirea cu frații și cu tatăl lui, în emisiunea online ”În oglindă”.

George Burcea are patru frați, însă i-a cunoscut pe toți abia în anul 2006. Părinții săi au divorțat când actorul abia se născuse, avea trei săptămâni doar. El cu sora sa mai mare au rămas alături de mamă, în timp ce restul fraților au plecat cu tatăl. Acesta a crescut cu dorul față de familie. Însă în anul 2006, atunci când actorul a împlinit vârsta de 18 ani, și-a făcut singur un cadou de majorat.

El a plecat spre Capitală, acolo unde locuiau tatăl și frații pe care nu îi cunoscuse niciodată. Cu actele de identitate la el și cu multe emoții, nu a avut curajul de a intra pe poarta casei, ci a strigat de afară. Fratele lui mai mare a leșinat imediat când George Burcea i-a spus cine e, la fel și tatăl lui.

„Am venit singur de la Eforie Sud, am luat autobuz, autocar, eram prima dată în București. Am găsit o casă destul de mare, am strigat la poartă, a ieșit o mătușă care nu m-a recunoscut și am spus „Bună ziua, îl caut pe Cristian, sunt un prieten foarte bun, spuneți-i să vină dacă este aici”.

Tremuram, și în buzunarul drept aveam buletinul meu, ca să le arăt buletinul, să mă creadă că sunt fratele lor sau că sunt fiul tatălui meu. Și după vreo 5 minute iese frate-miu și vine spre mine somnoros, se freca la ochi și spune „Da, salut, ce vrei?”. Mă uit la el si zic „Burcea Cristian? Eu sunt George Burcea, sunt fratele tău”. A leșinat, a leșinat instant.

Apoi am intrat în curte, am mers în casă, a venit și mătușa mea. M-au dus într-o cameră unde toată lumea a sărit pe mine și au început să strige la tata și la sora mea, că era cu toții acasă. A intrat tata și când m-a văzut a zis „Băiatul meu!” și a leșinat. A intrat soră-mea după 30 de secunde și a zis „Fratele meu!” și a leșinat peste tata.

Și eu eram pe pat, înconjurat de vreo șapte oameni, cu frate-miu care mă strângea de mână de mă învinețise, eu uitând-mă la ei unul peste celălalt leșinați. A fost un moment de telenovelă, de film. În prima zi am vorbit tot felul de lucruri, după câteva zile nu mai aveam ce vorbi. Și cel mai dramatic punct a fost atunci când am reunit familia, acesta a fost visul meu de mic”, a dezvăluit George Burcea în emisiunea online „În oglindă”.