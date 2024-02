Cum și-a crescut Anamaria Prodan copiii: „Afară! Nu vezi un leu de la mine”. Reacția lui Sarah Dumitrescu: „Te uram atunci”

Contrar opiniei publice, Anamaria Prodan nu le-a oferit totul pe tavă celor trei copii ai săi: Rebecca, Sarah și Laurențiu Reghecampf Junior sau Bebeto. Impresara i-a educat în regim militar. I-a amenințat inclusiv că nu vor mai fi copiii săi și că nu-i va mai băga în seamă. Foto

Câți copii are Anamaria Prodan și cine sunt tații lor

Anamaria Prodan are trei copii: două fete și un băiat. Fetele sunt din mariajul pe care agenta de jucători l-a avut cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu. Este vorba despre Rebecca Dumitrescu, în vârstă de 25 de ani, și Sarah Dumitrescu, cu un an mai mică decât sora ei.

Laurențiu Reghecampf Junior sau Bebeto, așa cum i se mai spune, este fiul pe care Anamaria Prodan îl are din a doua căsnicie, ce a luat sfârșit în urmă cu circa doi ani de zile. Tatăl adolescentului în vârstă de 16 ani este fotbalistul Laurențiu Reghecampf, astăzi recăsătorit cu tânăra Corina Caciuc.

Cum și-a educat Anamaria Prodan cei trei copii

În urma ambelor căsătorii eșuate, cea care a avut și are custodia asupra copiilor a fost și este nimeni alta decât Anamaria Prodan. Atât fetele, cât și băiatul au crescut în locuința ei, deși au putut să își viziteze tații ori de câte ori și-au dorit acest lucru. Poziția de mamă și-a spus cuvântul.

A fi mamă a reprezentat pentru impresară o adevărată responsabilitate. Poate contrar opiniei publice, Anamaria Prodan nu le-a oferit copiilor săi totul pe tavă, dimpotrivă. După cum a dezvăluit blondina într-o intervenție la podcastul Aproximativ discuții cu Gojira, și-a crescut urmașii în regim militar.

Cum a „fugărit-o” pe fiica Rebecca de acasă, la 14 ani

„Câți ani ai, Rebecca? Paișpe, mami, fac. Afară! Cum afară? Afară! Păi, unde mă duc? În America, te duci în America la Boarding School. Dacă n-ai învățat și te-au dat afară, nu vezi un leu de la mine. Nu că nu te mai bag în seamă, nu mai ești copilul meu. Este simplu. Exact aia băgam… Mă faci de râs! Tu vezi din ce familii vii, trebuie să duci mai departe. Deci eu am preluat de la familia mea și am ridicat ștacheta, tu acum o ridici, nu poți să fii sub mine. Vezi ce bunică ai avut, vezi ce străbunică ai avut. Cum facem? Și cumva, când își făcea bagajul, n-o să uit toată viața… Era seară, își făcea bagajul, a doua zi pleca în America – nici măcar cu mine să o însoțesc. Nu, pleca însoțitor de bord. Mami, dar când vii la mine? Când meriți! Cum? O să înțelegi”, a povestit Anamaria Prodan.

Ce i-a spus Sarah Dumitrescu mamei ei, după mulți ani

Agenta de jucători a dezvăluit că fiicele ei, Rebecca și Sarah, s-au supărat foarte tare pe ea. După mulți ani de zile, tinerele au recunoscut că au urât-o pe mama lor, potrivit dezvăluirilor impresarei, care a povestit totul despre moment:

„Am adus-o pe Sarah (Dumitrescu – n.r.) în podcast la mine, tocmai după atât de mulți ani, să îmi explice cum s-a simțit. Și mi-a spus: Te uram atunci. Era normal și era firesc. Și eu am urât-o pe mama mea – cu patimă”.

Unde locuiesc și cu ce se ocupă fiicele impresarei

Rebecca Dumitrescu este fiica cea mai mare a Anamariei Prodan. Are 25 de ani, a studiat moda la Milano, apoi s-a stabilit la New York, unde are propria ei afacere de haine vintage. O perioadă, a fost și model, însă a defilat pe podium mai mult pentru a-și face mama fericită, nu pentru că era dorința ei.

Sarah Dumitrescu, fiica de 24 de ani a impresarei, s-a mutat la Sfântul Gheorghe, după ce în luna august a anului trecut a semnat cu echipa de baschet Sepsi-SIC. A jucat mulți ani baschet în Statele Unite ale Americii, având parte de numeroase accidentări.

Laurențiu Reghecampf Junior – sau Bebeto – este mezinul Anamariei Prodan. Adolescentul își dorește foarte mult o carieră în fotbal. Visul lui este să joace la Real Madrid.

