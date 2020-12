Cum se simte Traian Berbeceanu de când are virusul. Ce durere mare are în izolare

În urmă cu trei zile, noul Prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța că a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Anunțul îl făcuse chiar oficialul, pe contul său de Facebook. De atunci este îzolare, desfășurându-și atribuțiunile în acest mod.

Aflat deja în izolare, după ce a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19, Traian Berbeceanu își desfășoară activitatea de acasă. Ca fiecare dintre noi, Prefectul a conștientizat că nu mai poate face, pentru o perioadă, tot ceea ce și-ar dori. Printre multele lucruri cărora a recunoscut că o să le ducă dorul, se numără și fotbalul, în special meciurile echipei din Gruia, CFR Cluj, dar va putea urmări meciurile din Liga Campionilor. Într-un interviu acordat redacției Impact.ro, Traian Berbeceanu a vorbit de aceste lucruri, declarând:

”Sunt în izolare la domiciliu de mai multe zile şi sunt bine, chiar dacă am fost testat pozitiv. Nu am niciun fel de simptome, iar analizele au dat rezultate foarte bune până acum. După calculele mele, aşa ar reieşi, că de Moş Nicolae mă întorc la muncă. Nu am temperatură, nici nu am avut, iar mirosul şi gustul sunt încă valide

Dacă va fi Adrian Mutu sper că va face o treabă bună, dacă nu vom vedea. Lui Dan Petrescu îi ţin pumnii pe mai departe. N-am temeri, îşi va găsi repede o altă echipă. Nu prea ratez meciurile din Liga Campionilor. Prin natura lor, acestea sunt programate seara, atunci când programul administrativ se încheie oricum. Aşa că şi atunci, şi acum, când mă aflu în izolare, meciurile de Liga Campionilor vor fi pentru mine un excelent prilej de destindere!‘‘, a precizat acelaşi Berbeceanu.