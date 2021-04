Cum se simte Daniel Bodnar la 2 luni de la accident. Activistul, la un pas de a rămâne paralizat

La începutul acestui an, celebrul activist Daniel Bodnar avea să sufere un accident dramatic. Mașina în care se afla activistul a intrat într-un cap de pod în dreptul localității Sucevița. La volanul mașinii se afla un alt coleg de-al activistului, Daniel Ghinghiloschi. În urma impactului Daniel Bodnar a fost internat de urgență la spital, ulterior fiind transferat la o clinică din Germania.

În urma accidentului din ianuarie, activistul de mediu Daniel Bodnar avea să prezinte leziuni grave la nivelul coloanei vertebrale. Primul diagnostic dat la locul accidentului era de „fractură de coloană lombară, paraplegie și fractură complexă la o gleznă”. După ce a fost internat de urgență la pitalul Județean Suceava, cu mari rezerve din partea medicilor, Daniel Bodnar avea să fie transferat la o clinică în Germania.

La Spitalu Județean Suceava activistul a fost supus la o primă interenție chirurgicală, tocmai din cauza diagnosticului dat și a posibilelor complicații ce ar fi putut să apară. După intervenție medicii i-au dat un pronostic dramatic, și anume că ar putea să rămână paralizat de la mijloc în jos.

Se decide, în cele din urmă, transferul său în Germania. Aici suferă mai multe intervenții chirurgicale, timp de două luni. Conform celor relatate de activist, acum se simte bine și a revenit în țară.

”La început am primit un diagnostic dur, că voi fi paralizat de la jumătate în jos, dar nu am crezut asta. M-am gândit că medicii pot spune orice, dar că, până la urmă, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Astăzi, picioarele mele au simţ până în vârful degetelor. Pot să le mişc puţin stânga – dreapta. Cred că în scurt timp voi reveni pe picioarele mele.

Mă lupt din toate puterile pe care le am. Am fost operat pe 20 ianuarie la Iaşi. După opt zile aveam dureri groaznice la coloană, piciorul arăta foarte rău şi am ales, în ultima secundă, un transfer în Germania. Acolo, după ce mi s-a efectuat un RMN, medicii au decis că trebuie să-mi facă încă o operaţie, pentru că apăsau două vertebre pe măduvă şi riscam să-mi producă o pareză.”, povestește Daniel Bodnar.