Cum se prepară omleta preferată a Reginei Elisabeta. Ingredientul care o face specială, îi dă o savoare aparte

Ouăle sunt produse de bază în orice bucătărie românească și sunt, de asemenea, preferatele Familiei Regale britanice. Inclusiv Regina Elisabeta a II-a a fost o mare fană a mâncărurilor preparate pe bază de ouă. La micul dejun, suverana le consuma în diverse forme, fie fierte, fie prăjite, fie ca omletă, alături de alte mâncăruri elaborate. Află în rândurile de mai jos cum se prepară omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a.

Regina Elisabeta a II-a a fost o fană a omletei

Toți membrii Familiei Regale britanice au fost – unii încă sunt – fani ai mâncărurilor preparate pe bază de ou. Atât Regina Elisabeta a II-a, cât și partenerul său, Prințul Philip, obișnuiau să mănânce la micul dejun ouă gătite într-o varietate de moduri. Într-o carte despre mâncărurile de la palat se vorbește pe larg despre preferințele membrilor regali, din punct de vedere culinar.

Prințul Philip, de exemplu, prefera omletele, indiferent de tipul de ouă folosit pentru gătirea lor. Partenerul regretatei regine Elisabeta a II-a insista chiar să și le gătească singur, într-o tigaie electrică cu capac de sticlă.

Omleta se număra și printre felurile de mâncare preferate de Regina Elisabeta a II-a. Aceasta mai avea o slăbiciune pentru cârnați, pe care îi consuma deseori în detrimentul mâncărurilor speciale care îi erau pregătite.

La micul dejun, suverana consuma omletă și alături de slănină sau bacon, potrivit informațiilor redactate în cartea „Dinner at Buckingham Palace – Secrets & recipes from the reign of Queen Victoria to Queen Elizabeth II”/„Cină la Palatul Buckingham – Secrete și rețete din timpul domniilor de la Regina Victoria la Regina Elisabeta a II-a”.

Cum se prepară omleta preferată a Reginei Elisabeta

În continuare, vă vom prezenta una dintre omletele preferate de regretata suvernă. Nu vei avea nevoie de multe ingrediente, ci de câteva care să ofere o aromă gustoasă mâncării. Ingredientul care o face specială este nucșoara. Aruncă o privire asupra rândurilor de mai jos pentru a afla cum se gătește omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a.

Ingrediente:

3 ouă organice

1 lingură de lapte

nucșoară

coajă de lămâie

unt (nu era înlocuit niciodată cu ulei).

Mod de preparare:

Se bat bine ouăle, până se obține un amestec omogezinat. Se condimentează ouăle cu puțină sare, după care se bat din nou pentru scurt timp. Se adaugă nucșoara, laptele și coaja de lămâie și se bate amestecul până la omogenizare. Se pune o tigaie pe foc, pentru a se încălzi la flacără mică. Se adaugă untul în tigaie și se lasă pe foc până se topește. Se toarnă în tigaie amestecul de ouă cu nucșoară și coajă de lămâie. Se gătește omleta pe ambele părți.

Citește și: Rețeta de clătite preferată de Regina Elisabeta. Ingredientele care nu lipsesc din preparat

Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a era, de cele mai multe ori, asezonată cu piper și bacon sau slănină, potrivit sursei citate. Noul monarh de la Londra, fiul Reginei Elisabeta a II-a, Charles al III-lea, este și el un fan al mâncărurilor gătite pe bază de ouă. În cartea mai sus amintită stă scris că partenerul Camillei preferă să consume ouăle fierte, deși de multe ori le mănâncă și prăjite, alături de diverse garnituri.