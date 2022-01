Cum se poate angaja un civil ca polițist. Ce condiții trebuie îndeplinite

Atunci când au loc tagedii pricinuite de oamenii legii, cum ar fi cazul polițistului din Buzău, care a provocat un accident rutier după întâlnirea cu o prostituată, sau cel al polițistului din Capitală, care a omorât o fetiță de 11 ani pe trecerea de pietoni și a rănit-o pe alta, întrebarea: „Ce condiții trebuie să îndeplinească un civil pentru a deveni polițist“ devine firească. Află răspunsul în rândurile de mai jos.

România a fost zguduită zilele trecute de cazul fetiței de 11 ani care a fost spulberată de pe trecerea de pietoni de un polițist din Capitală, care circula cu o viteză peste limita legală. Șocant este că atât el, cât și polițistul care a cauzat un accident în Buzău după ce s-a întâlnit cu o prostituată, nu au studiat o zi din viața lor la vreo școală de poliție din România.

Ambii au fost angajați din surse externe, aceasta reprezentând o soluție practicată, în ultimii ani, pentru a umple golul lăsat de pensionările anuale din sistem.

Polițistul de 31 de ani care a dat cu mașina peste Raisa, cercetat acum pentru ucidere din culpă, s-a întors din Marea Britanie în 2017. Odată întors în țară, acesta s-a angajat pe un post din sursă externă, scos la concurs de Poliție, alăturându-se astfel miilor de agenți care au îmbrăcat uniforma peste noapte în România.

Astfel de angajări au luat amploare începând cu anul 2015, când deficitul a fost uriaș după ieșirea la pensie a mii de polițiști.

Citește și: 9 polițiști din Capitală, reținuți de urgență. Pe cine au răpit și torturat făr milă, din cauza măștilor

Cei interesați să candideze pe astfel de posturi trebuie să îndeplinească anumite condiții de angajare, printre care:să fie apți medical, fizic și psihic să își poată îndeplini sarcinile, să aibă vârsta de minimum 18 ani, studii corespunzătoare postului pentru care candidează, să nu aibă atecedente penale și să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani.

În urma îndeplinirii acestor condiții, candidații ajung a concurs unde au de susținut mai multe probe: probă fizică, după care urmează un test scris, care costă într-un examen grilă, și probă de departajare pentru persoanele care obțin aceeași notă.

Interesul față de astfel de locuri e mare, cele mai recente date, din 2021, arătând că pe cele 412 posturi de șefi de post s-au înscris peste 800 de candidați. Au fost făcute 4.300 de cereri de înscriere pentru 264 de posturi de ofițeri și agenți de poliție.

Zilele trecute, Ministrul de Intrne, Lucian Bode, declara că angajările din sursă externă vor continua.

„Îmi doresc ca și în acest an să avem cele 5.000 de posturi de recrutare din sursă externă, am avut în jur de 8.500 de persoane care au plecat din sistem. Măcar să ne apropiem de zero adică numărul care intră să fie sensibil egal cu cei care pleacă, am avut ani în care au plecat 12.000 și au venit 5.000“, a spus Bode.