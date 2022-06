Cum se menține Mihai Mitoșeru în formă, fără bătăi de cap. Ce secret are vedeta Kanal D

Mihai Mitoșeru are 47 de ani, dar unii i-au mărturisit de-a lungul timpului că nu-și arată deloc vârsta din buletin. Mulți dintre fanii lui i-au cerut rețeta pentru acest aspect. Prezentatorul de TV a venit acum cu câteva detalii despre asta. Cum reușește să se mențină în formă? Vedeta susține că nu face multe sacrificii pentru a arăta chiar cu 10 ani mai tânăr decât este. Iată secretul moderatorului!

Mihai Mitoșeru este unul din cei mai iubiți prezentatori TV. Acesta este prezent în casele românilor deja de ani buni. Mulți din cei care i-au urmărit evoluția au constatat că imaginea lui abia dacă s-a schimbat în tot timpul acesta.

El urmează să împlinească frumoasa vârstă de 47 de ani chiar luna viitoare, dar fanii i-au recunoscut deseori că arată chiar și cu 10 ani mai tânăr. Bărbatul a mărturisit că nu a avut niciodată probleme cu greutatea, dar ajuns la această vârstă a realizat că trebuie să facă anumite lucruri pentru a se menține în formă.

Moderatorul a avut mereu grijă la felul în care s-a prezentat în fața românilor la evenimente sau pe micile ecrane. Cu toate că nu a avut niciodată probleme din cauza numărului indicat de cântar, acesta nu mai este la vârsta la care să mizeze pe genă, așa că acum a început să reducă din porțiile de mâncare.

„Faptul că am slăbit mă face un om bolnav, că așa este în România. De când am slăbit toată lumea mă întreabă dacă sunt bolnav. Mă întreabă dacă am ceva. Sau poate nu sunt om de succes, că nu am burtă. De obicei ăștia latifundiarii au niște burtică așa în față. N-am avut norocul”, a declarat amuzat Mitoșeru, pentru ego.ro.