Cum se menține în formă Maria Ciobanu în SUA. Gheorghe Turda a fost uluit să o vadă așa: „Se trezea dimineață”

Au trecut mai bine de două decenii de când îndrăgita artistă a plecat din România, țara în care a cunoscut succesul, și s-a mutat peste Ocean, unde locuiește cu fiica sa. Colegul său de breaslă și de scenă, Gheorghe Turda, a dezvăluit, într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Ego – Playtech.ro, cum se menține în formă Maria Ciobanu în SUA. Artistul a rămas uimit când a văzut ce face.

De mai bine de 20 de ani, Maria Ciobanu a plecat din România, alegând să locuiească cu fiica sa în Statele Unite ale Americii, în apropiere de Los Angeles.

Dacă la noi în țară este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, cu o carieră fabuloasă în spate și o voce de neegalat, peste Ocean, viața artistei arată cu totul diferit.

Gheorghe Turda, care îi este nu doar coleg de breaslă și de scenă, dar și rudă prin alianță, a dezvăluit, într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Ego – Playtech.ro, cum își petrece Maria Ciobanu zilele în SUA.

Potrivit artistului, cântăreața este o persoană foarte activă. La cei 85 de ani, Maria Ciobanu se pare că se menține în formă ajutându-și fiica la treburile casei, mai ales în grădină.

„Eu și Maria suntem cumetri, suntem în relații foarte apropiate, ea a cântat și la nunta mea. Am fost cu ea și în turnee, cu ”Rapsodia Română”, am cântat înainte sau după vizitele lui Nicolae Ceaușescu în comunitatea de români din America. În timpul unui turneu am locuit cu ea în casa fiicei Camelia, care e și fina mea. Ea are casă lângă Los Angeles”, a declarat Gheorghe Turda, în exclusivitate pentru Ego.ro.