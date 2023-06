Cum se mănâncă, de fapt, portocala. Mihaela Bilic îţi spune că ai procedat greşit până acum. Aşa iei tot ce e mai bun din fruct

Cu toate că este unul dintre cele mai consumate fructe la noi în țară, foarte mulți fac o mare greșeală când îl savurează. Mihaela Bilic a explicat cum se mănâncă, de fapt, portocala. Așa vei lua tot ce mai bun din acest aliment.

În ultimii ani, tot mai multe persoane au început să consume din ce în ce mai des fresh-uri sau suc de portocale, în detrimentul fructului întreg. O greșeală, explică medicul Mihaela Bilic. Potrivit specialistului, există o listă destul de lungă cu motive pentru care ar trebui să mâncăm acest fruct, nu să îl bem.

Mihaela Bilic a mai făcut o recomandare pe care unii ar putea să o considere…neplăcută. Specialistul a explicat că nu ar trebui să mai îndepărtăm și să aruncăm la gunoi pielița albă ce acoperă pulpa, ea fiind, în ciuda gustului mai puțin plăcut, o sursă importantă de fibre. În plus, crește senzația de sațietate, ceea ce înseamnă că este un aliat de nădejde pentru cei care vor să dea jos câteva kilograme sau să se mențină la o anumită greutate.

„Mai am o recomandare: pielița asta albă, vă rog să n-o mai eliminați, consumați-o. 30% din conținutul de fibre este în pielița asta și avem și pectine, niște fibre care se umflă, se transformă în gel, cresc senzația de sațietate, scad colesterolul din sânge. În plus, pielița albă are și mult calciu”, a mai spus Mihaela Bilic.