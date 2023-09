Cum se înțelege Ramona Olaru cu fostul iubit, Cuza, de fapt: “Ne mai permitem o glumă, o caterincă” EXCLUSIV VIDEO

Ramona Olaru dezvăluia în primăvara cât de greu i-a fost să lucreze cu fostul iubit, Cuza, și că amândoi s-au limitat la conviețuirea la locul de muncă, emisiunea de la Antena 1, unde au dat dovadă de profesionalism. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta TV ne-a spus că relația este strict profesională, dar că lucrurile s-au mai relaxat o dată cu trecerea timpului și pot comunica și în afara emisiunii. Își permit chiar să facă și o glumă. Ramona Olaru este convinsă că nu va avea peste câțiva ani o astfel de interacțiune și cu fostul ei iubit, Cătălin Cazacu, și el coleg de trust.

Contrar aparențelor, Ramona Olaru susține că se pricepe la gătit și că are diplomă de bucătar și de cofetar, ea având ocazia să practice aceste meserii cu mulți ani în urmă, când nu era cunoscută. Mai multe detalii ne-a oferit vedeta Antenei 1.

Cum te-a schimbat celebritatea?

La mine toate lucrurile au venit pas cu pas în câțiva ani buni, dacă e să o luăm așa sunt vreo 10 ani. Nu am cum să rămân oarecum surprinsă de faptul că sunt mai vizibilă, pentru că s-a întâmplat așa în fiecare zi, în fiecare lună sau în fiecare an, puțin câte puțin am crescut. Oricum tot timpul m-am dus mai sus și nu am simțit-o ca un boost să zic: mamă, unde sunt? Ce mi se întâmplă?