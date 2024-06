Cum se înțelege Natalia Mateuț cu sora ei mai mică, Alexandra. Cele două fiice ale lui Dorin Mateuț și-au deschis prima afacere împreună EXCLUSIV

Natalia Mateuț și sora sa, Alexandra, au fost prezente, recent, la evenimentul ELLE New Media Awards 2024. Aparițiile lor împreună sunt destul de rare, dar iată că fiica cea mare a lui Dorin Mateuț și-a convins sora mai mică să o însoțească. Cele două și-au deschis un brand de kimono-uri, iar afacerea se află încă la început, dar business-ul pare a fi unul promițător. Avem detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri de la surorile Mateuț.

De curând, Natalia și Alexandra Mateuț și-au deschis propriul brand de kimono-uri împreună, iar deja afacerea merge ca pe roate. Cele două nu exclud ideea de a deschide un magazin fizic, însă momentan se axează pe shopping-ul online:

În zonele unde e cald, e soare, e mare, e vară mai mult decât în România, unde e cald doar două luni pe an. Oricum, nu spunem nu să deschidem pe viitor un magazin fizic.”, ne-a dezvăluit Natalia Mateuț, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Țin să spun că, în general, aparițiile cu sora mea sunt rare. Nu prea îi place ei să apară, dar acum am convins-o. Noi ne-am lansat împreună un brand de kimono-uri. Merge bine afacerea, suntem la început, trebuie sa promovăm foarte bine brand-ul.

Chiar dacă este o diferență de 4 ani între ele, Natalia fiind sora cea mare, iată că cele două se înțeleg de minune. Nu doar că sunt surori, dar se consideră cele mai bune prietene. Cu toate acestea, Natalia ne-a dezvăluit că, pe cât de repede se ceartă, pe atât de repede se împacă cu sora ei:

„Relația noastră este foarte apropiată. Vorbim cam nonstop la telefon, mesaje, ne sfătuim în absolut orice. Zici că este copilul meu. Este o diferență de 4 ani între noi. De ceva timp nu se mai simte diferența și e frumos că suntem mereu împreună.

Petrecând atât de mult timp împreună, asta nu poate decât să ne apropie și ne sfătuim în permanență. Ne și certăm uneori, dar ne împăcăm repede, nu se pune. Să știi că, de cele mai multe ori, poate chiar ea mă sfătuiește.

Diferența de vârstă nu se mai resimte atât de tare, nu o mai consider sora cea mică, care are nevoie de sfaturi, acum o consider cea mai bună prietenă a mea.”, ne-a declarat Natalia Mateuț, colega de platou a lui Dan Capatos, în exclusivitate pentru Playtech Știri.