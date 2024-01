Cum se înțelege fiica Paulei Seling cu câinii salvați de cântăreață: „Au fost din prima atașați de Elena” EXCLUSIV VIDEO

Încă din copilărie, când își petrecea vacanțele la bunici, Paula Seling s-a atașat de păsările și animalele din ogradă, iar ulterior, la București, a decis să aibă propriul animal de companie. Cu timpul, salvând patrupede de pe stradă, artista a fost nevoită să le găsească alte locuințe, întrucât nu le putea ține pe toate în propria casă. În momentul în care a decis să o adopte pe Elena, artista avea 3 câini. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Paula Seling a vorbit desptre legătura pe care a dezvoltat-o fiica ei cu cățeii adoptați de ea.

Paula Seling ne-a povestit despre primul câine din viața ei, un năzdrăvan crescut de bunici, care era destul de furios, dar cu care ea comunica foarte bine.

„Am avut vacanțele petrecute la bunici. A fost cred că cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am avut primul câine când eram copil, se numea Rex și era un câine atât de devotat, încât la un moment dat, chiar dacă bunicul meu s-a hotărât să îl dea la o curte, undeva mai departe, pentru că era foarte mare și avea o dambla: sărea de sus pe motocicliști, nu am înțeles niciodată de ce, și l-a dat la cineva”, ne-a spus ea.

Doar că amicul ei patruped revenea de fiecare dată în curtea bunicilor, până când aceștia s-au hotărât să îl păstreze.

„Câinele de fiecare dată rupea lanțul – atunci se țineau animalele în lanț și venea acasă. La noi nu era în lanț și stătea acasă și de atâtea ori s-a întors, că bunicul nu l-a mai dat. Îl iubeam foarte mult pe Rex, deși era un câine foarte mare și fioros. La bunici aveam foarte multe animale, aveam iepuri, aveam găini și multe altele. Și porumbei am avut o dată, deși au fugit. Am rămas așa cu o dragoste de animale”, ne-a povestit cântăreața despre atașamentul dezvoltat în copilărie.

Apoi, în casa vedetei, și-au găsit loc diverși căței, unii de rasă, alții luați de pe stradă.

„Câinele care m-a făcut să îmi iau și eu la București un câine a fost Bondo de la mama mea. După aceea l-am avut pe Sami care a plecat în raiul animalelor. Luna este cățelul pe care îl am din 2013. Pe Luna am găsit-o în fața Guvernului, protesta cred, și am luat-o să îi găsesc căsuță, pentru că atunci îl aveam pe Sami și nu a mai plecat, pentru că nu a mai avut cum. A fost atât de drăguță și atât de atașată, toți sunt, din păcate, de fiecare dată când am salvat câte un cățeluș, mi-a fost foarte greu să mă despart de el când i-am găsit casă. E greu pentru că eu mă atașez repede, le simt sufletul și văd cât sunt de atașate și e greu după aceea”, a declarat, pentru Playtech Știri, Paula Seling.