Cum se înțeleg Theo Rose şi Horia Brenciu la Vocea României 2023: „M-a surprins să aflu că nici eu nu vorbesc puțin” EXCLUSIV VIDEO

Theo Rose și Horia Brenciu fac echipă în cel de-al 11 sezon Vocea României, care debutează, mâine seară, de la ora 20.30 la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, antrenoarea ne-a spus că, dincolo de relația profesională, de Horia o leagă o prietenie consolidată în timp. Cei doi au avut și o colaborare la piesa “Dacă ai ști”, iar tânăra mămică a precizat că are o comunicare bună cu Brenciu, în cadrul show-ului TV, subliniind că nu doar el vorbește mult, ci și ea.

Din copilărie, Theo Rose a fost încurajată de sora ei, Raluca Diaconu, să își valorifice talentul muzical, după care mai mulți oameni au crezut în talentul ei. În liceu, Theo Rose își câștiga singură banii de buzunar, cântând în weekend la diverse evenimente.

Cum e la Vocea României? Anul acesta faci echipă cu Horia Brenciu, el vorbește foarte mult. Reușești să vorbești? Să îl întrerupi pe Horia?

M-a surprins să aflu că nici eu nu vorbesc puțin. Horia ține foarte mult la mine, de dinainte de Vocea României, e foarte atent la mine pentru că îl interesează să îmi fie bine. Lucrăm foarte frumos împreună și îmi lasă loc să vorbesc oricât vreau, nu am niciun fel de presiune de genul ăsta. Nu am avut discuții pe tema asta, nu s-a pus problema de “ai vorbit prea mult”. Suntem acolo complementari.

Sunteți și prieteni dincolo de colegi?

În ce împrejurări v-ați cunoscut? Presupun că ați cântat împreună.

Da, am cântat împreună, pentru prima dată când eu aveam 19 ani, el prezenta o emisiune și am fost acolo invitată și am cântat pentru prima dată cu el, după care ne-am împrietenit și am reluat legătura cu adevărat atunci când am fost concurentă la Masked Singer, unde el era jurat.