Cum se îngrijește vița de vie după cules. Tratamente esențiale pentru rod bogat anul viitor
22 sept. 2025
de Violeta Badea

Tot ce trebuie sa stii despre intretinerea vitei de vie dupa recolta. Sursa foto: Profimedia

Recoltarea strugurilor marchează sfârșitul unui ciclu de vegetație, dar nu și finalul muncii în vie. Îngrijirea corectă a viței de vie după cules este esențială pentru sănătatea butucilor și pentru obținerea unor recolte bogate anul următor. Lucrările de toamnă pregătesc planta pentru iernare și stimulează regenerarea pentru noul sezon.

Lucrări de toamnă pentru refacerea butucilor

După ce strugurii au fost culeși, vița de vie își concentrează energia în rădăcini și în mugurii care vor da rod anul viitor. De aceea, prima etapă de îngrijire constă în lucrări de toamnă care să ajute butucii să se refacă.

Se îndepărtează frunzele uscate și lăstarii bolnavi sau neproductivi, iar solul se afânează ușor în jurul viței pentru a permite aerisirea rădăcinilor.

Tot acum este momentul potrivit pentru fertilizare cu substanțe organice, cum ar fi compostul sau gunoiul de grajd bine fermentat, pentru a îmbogăți solul în nutrienți.

Un alt pas important este completarea eventualelor goluri din plantație cu butași sau puieți noi, astfel încât vița de vie să rămână uniformă. Aceste lucrări simple, dar esențiale, asigură o bază solidă pentru dezvoltarea viguroasă a butucilor în sezonul următor.

Tăieri și tratamente preventive împotriva bolilor

Toamna este perioada ideală pentru tăierile de formare și igienizare. Prin scurtarea corectă a coardelor se echilibrează creșterea plantei, iar butucii se aerisesc, reducând riscul de apariție a bolilor.

Tot acum se aplică tratamente preventive împotriva agenților patogeni, mai ales dacă sezonul a fost ploios sau umed. Stropirile cu produse pe bază de cupru ajută la prevenirea manei și a altor boli criptogamice, iar solul poate fi dezinfectat pentru a reduce rezerva de dăunători.

Aceste măsuri nu doar protejează vița de vie pe timpul iernii, ci și reduc nevoia de tratamente intensive primăvara. Un butuc curat și sănătos intră în sezonul rece mai rezistent și cu șanse sporite de a produce struguri de calitate în anul următor.

Pregătirea pentru iernare și stimularea regenerării

Odată finalizate tăierile și tratamentele, vița de vie trebuie pregătită pentru temperaturile scăzute. Mușuroirea la baza butucilor protejează rădăcinile de ger, iar în regiunile cu ierni aspre se poate recurge la acoperirea coardelor cu pământ sau materiale speciale pentru protecție.

Această lucrare este crucială mai ales pentru soiurile sensibile sau pentru plantațiile tinere. Tot în această etapă se pot aplica îngrășăminte cu fosfor și potasiu, care stimulează rezistența la îngheț și întăresc structura plantei.

Printr-o pregătire atentă pentru iarnă, vița de vie își conservă resursele și intră în primăvară mai puternică, gata să pornească în noul ciclu de vegetație cu forțe proaspete.

