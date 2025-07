Cum se fotografia Marian Grozavu în urmă cu ceva ani. Concurentul de la „Insula Iubirii” pare să fi trecut prin multe schimbări. Foto

Marian Grozavu, unul dintre noii concurenți de la ”Insula Iubirii”, a stârnit curiozitatea publicului nu doar prin parcursul său relațional, ci și prin transformările vizibile de-a lungul anilor. Imaginile din trecutul său relevă un bărbat total diferit de cel pe care telespectatorii îl cunosc astăzi. Povestea lui Marian alături de Bianca Dan a început controversat și continuă să surprindă pe măsură ce emisiunea avansează.

Marian Grozavu și Bianca Dan au intrat în competiția ”Insula Iubirii” 2025 ca un cuplu aparent sudat, cu o relație de peste trei ani. Însă încă de la prima ceremonie a focului, telespectatorii au aflat că lucrurile nu au fost întotdeauna atât de simple între cei doi.

Bărbatul a recunoscut că era căsătorit în momentul în care a cunoscut-o pe actuala sa parteneră, un detaliu pe care l-a ascuns la începutul relației.

”A fost o perioadă complicată, dar am depășit-o. Relația noastră s-a construit în timp, cu sinceritate și muncă. Ne cunoaștem bine și am ales să venim aici tocmai pentru a testa ce am construit împreună”, a spus Marian Grozavu în emisiune.