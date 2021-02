Cum se face corect scufundarea în momentul botezului. Detalii neștiute scoase la iveală de un preot-medic

Bebelușul din Suceava care a murit după botez înghițise 110 ml de apă, spune tatăl acestuia. Copilul de doar șase săptămâni, născut prematur, a murit la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Anchetă face și Arhiepiscopia Sucevei, a cărei primă poziție a fost că nu înțelege cum a permis Dumnezeu această încercare. Un preot-medic susține că tehnica scufundării la botez învățată la Teologie este asemănătoare cu cea de resuscitare la Medicină. Subliniază că nu trebuie modificat ritualul botezului, ci este nevoie de „foarte multă atenție”. Fața bisericească a explicat și cum se face corect scufundarea copilului în apa sfântă.

Un preot- medic a vorbit despre cum se face scufundarea la botez

Tragedia de la Suceava aduce în discuție în ce măsură unele practici ale Bisericii Ortodoxe ar trebui să fie mai flexibile. Subiectul a fost atins și de Bogdan Chiorean, care este în același timp medic și coordonator al Centrului de Îngrijiri Paliative ”Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, unitate medicală care oferă servicii gratuite pentru pacienții în stadii terminale ale bolii. Chiorean a spus că nu a urmărit cu mare atenție cazul și că nu poate emite o părere, dar poate spune cu certitudine că trebuie foarte multă atenție în momentul scufundării copilului în cristelniță.

„Să ne ferească Dumnezeu să fim în locul părinţilor, în locul preotului, în locul copilului, toţi cei implicaţi au foarte mult de suferit pe tema asta. Probabil că trebuie foarte multă atenţie, altceva nu pot să spun pe tema asta”, a spus preotul pentru Adevărul.

Cât despre tehnica de scufundare a copiilor la botez, acesta a spus: „Există o astfel de tehnică, dar aş compara-o cu manevrele de resuscitare pe care le învăţăm la Medicină pe manechin. Manechinul e una, păpuşa (n. red. – cu care se exersează la Teologie) e una, iar când omul este viu, lucrurile sunt total diferite. Plus că vedeţi, pot să existe probleme de sănătate asociate. O chestie care pentru cineva e banală, cum ar fi mâncatul căpşunelor, pentru altcineva poate însemna şoc anafilactic şi deces”.

Procedura nu ridică probleme cât timp copilul este sănătos

„Nu mi se pare că există sub nicio formă o problemă cu o astfel de procedură la un copil născut la termen, care nu are probleme asociate. Dacă ştiu că a fost născut prematur sau are probleme asociate, atunci sigur că da, eu, ştiind că vreau să-l botez, este de datoria mea, şi ca părinte, să întreb medicul dacă se poate face această procedură.”

Referitor la posibilitatea ca Biserica să devină mai flexibilă în cazul unor practici care pot fi considerate periculoase pentru sănătatea credincioșilor, Chiorean a declarat că nu schimbarea ritualului este soluția: „Flexibilitatea nu înseamnă aducerea la zi a Bisericii după cum merge societatea. Dacă în medicină protocoalele se schimbă, în Biserică noi trebuie să respectăm Tradiţia, care rămâne neschimbată”.

Preotul-medic susține că elasticitate există în Biserică: „De exemplu, există postul care se ţine miercuri, vineri şi aşa mai departe. Pogorământ înseamnă că eu îi spun unui pacient că boala lui e şi post, şi asceză, şi rugăciune, şi atunci el nu mai trebuie să postească. Acest „trebuie” nu se încadrează în gândirea noastră ortodoxă. Nu „trebuie” absolut nimic”, a completat Bogdan Chiorean.