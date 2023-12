Cum se despărțea Jean Paler de fostele iubite, ca să nu se lase cu lacrimi și cu blesteme: ”Am fost mereu un domn!” EXCLUSIV

Actorul Jean Paler este divorțat și are doi copii, o fată și un băiat, care îl sprijină, la greu. Cum însă despărțirile sunt foarte dureroase, celebrul comic ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum proceda cu iubitele lui, când poveștile de dragoste expirau, pentru ca nimeni să nu sufere: ”Eram un domn!”.

Jean Paler a divorțat de mama copiilor lui, dar au păstrat o relație de prietenie. Dar și cu celelalte foste iubite el a legat o amiciție, pe viață, ba chiar le-a mai invitat, la o cafea, pentru a depăna amintiri. Zilele trecute, actorul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum proceda, când simțea că o poveste de iubire se apropie de sfârșit, pentru ca nimeni să nu sufere din dragoste, să nu se ajungă la lacrimi și la blesteme, ca în atâtea alte cazuri:

CITEŞTE ŞI: Decizia luată de Jean Paler după ce i-a făcut praf pe Bobonete și pe Bendeac. Toți vor fi surprinși

Jean Paler a dorit, la un moment, să-și revadă o fostă iubită din tinerețe, însă, când femeia a apărut, el nici că a recunoscut-o. Trecerea timpului își pusese amprenta pe chipul ei:

”Eu cred că în mintea mea o așteptam pe femeia aceea, tânără și frumoasă, pe care am iubit-o. Cred că o așteptam pe cea de atunci, din anii tinereții. La un moment dat, a venit spre mine o doamnă în vârstă, am crezut că este una de pe stradă, care are chef de autograf. N-am băgat-o în seamă, eu încă mă uitam lung, pe stradă, după fosta iubită.

Jean Paler și-a amintit cu nostalgie și de anii de școală. Avea note de trecere la unele materii, iar la altele era chiar foarte bun. Însă, la un moment dat, o profesoară i-a pus capac, lăsându-l corigent la o materie la care mai nimeni nu a rămas vreodată, ajungând de râsul tuturor:

”Puteți crede că singura materie, la care am rămas corigent, în anii de școală a fost muzica? M-a lăsat corigent pe vară, din cauză că nu aveam completate caietele cu solfegii. M-a întrebat: ”Păi, unde-s caietele, Paler? Ne vedem la toamnă, să fie pe bancă toate caietele!”.

În toamnă, m-am dus cu 41 de caiete, am mai copiat, am mai desenat eu acolo niște note, ce mi-a trecut prin cap, am lipit poze cu Verdi, cu Enescu, le-am decupat cu forfecuța. Ce mai, i-am luat fața, părea că știu notele, deși nu-mi intrau deloc în cap, eu le numeam furnicuțe. Toți râdeau de mine că am rămas corigent la muzică, materie la care nu mai rămăsese nimeni vreodată”.