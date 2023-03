George Mihăiță din Clanul face dezvăluiri: „Mi se dorește și mie plecarea dintre cei vii” VIDEO EXCLUSIV

Talentul, experiența și jocul actoricesc îl fac pe George Mihăiță să fie iubit de public indiferent de natura personajului, pe care îl interpretează. În serialul „Clanul”, difuzat în fiecare duminică, de la ora 20.00 la Pro TV, el este Bebe Măcelaru sau Tătuțu, și în jurul lui se concentrează întreaga acțiune. De la limbaj, gesturi, mimică, George Mihăiță reușește să fie natural și să interpreteze cu lejeritate un personal principal negativ.

George Mihăiță le este recunoscător Liei Bugnar și lui Anghel Damian pentru scenariul atât de bine scris, care îl pun în valoare pe Bebe Măcelaru sau Tătuțu, un personaj controversat, dar cu priză la public

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, carismaticul actor ne-a povestit cum reușește să își însușească atât de bine personajul, dar și despre feedbackul pe care îl primește din partea telespectatorilor, care nu ratează niciun episod din producția de la Pro TV.

Răsturnare de situație în sezonul al doilea din Clanul. Cum evoluează personajul dumneavoastră, Tătuțu?

În sezonul acesta, ca și în primul, el caută să rezolve disputele pe care le are cu ceilalți, care îi cam sunt împotrivă. Aleargă, mai mor niște oameni, eu mai sunt urmărit, mi se dorește și mie plecarea dintre cei vii, dar totdeauna, până acum, cel puțin, are un as în mânecă.

În sezonul acesta, disperarea lui este și mai mare, nervii îl lasă, pentru că pierde oameni și atunci e disperat. E semn de întrebare și pentru el, ce se întâmplă? Nu cumva eu sunt vinovatul? Își pune tot felul de întrebări și mai ales întrebări cu privirea.

George Mihăiță: „Te surprinde așa scriitura! Și atunci normal că și eu surprind”

Aveți nerăbdarea de a afla cât mai mult din poveste și, la finalul zilei de filmare, urmăriți scenariul să vedeți ce urmează?

Totdeauna la scenele importante îmi notez și recitesc. De exemplu, dacă suntem la episodul 11, citesc să văd de ce s-a ajuns acolo, pentru că îți scapă foarte multe lucruri. Într-un fel interpretez știind ce s-a întâmplat până atunci, pentru că unele nu le-ai filmat dinapoi și atunci te duci să vezi.

Și eu îmi notez pe foaie, pe stânga, unde e foaia albă, îmi notez ce s-a întâmplat până atunci. Pentru că în funcție de ce s-a întâmplat, am reacții în plus, eu cu mine, eu cu ceilalți.

Până acum, ați simțit nevoia să vorbiți cu Damian Anghel să îmbunătățiți ceva la scenariu, să mai schimbați ceva la personaj?

Nu, atât de bine e scris. Și de 100 de ori dacă aș spune, îmi face plăcere. Foarte mulți mi-au spus: „Domne, sunteți genial în rolul ăsta!” Scriitura este genială! Ca actor, dacă nu ai pe ce texta juca, degeaba!

Datorită scriiturii, scenariul e vorbit, nu e scris! Dar sunt niște reacții exact cum se întâmplă în viață, te surprinde așa scriitura! Și atunci normal că și eu surprind. Mi-a spus o domniță: “Vai, sunteți genial!” Și voiam să o chem pe Lia: uite, Lia și tu ești genială, și Anghel Damian!

George Mihăiță: „Mă retrag la teatru după amiaza, ori la mine la birou, ori într-o cabină, pentru că e liniște”

Cum vă pregătiți rolul? În sezonul trecut, mergeați în parc, acum?

Acum mă retrag la teatru după amiaza, ori la mine la birou, ori într-o cabină, pentru că e liniște. Nu mai sunt repetiții, nu mai e nimic și e liniște.

Am relaxare mai mare, acasă parcă te apasă pereții puțin, vin spre tine, parcă nu te lasă. Parcă tulbură cineva apele, pe când atunci mă relaxez la teatru. Mai stau când e cald și pe bănci, mai merg în parc.

Pe stradă actorul e strigat după numele personajului din „Clanul”

Lumea când vă întâlnește pe stradă sau la teatru, vă întreabă și despre Tătuțu?

Așa îmi spun Bebe sau Tătuțu. Mi-a zis un domn: “Domne, dumneata, la cimitir, o să pleci Tătuțu!” Frumos! Poate și așa o să plec! O să scrie acolo: Tătuțu!

La teatru în ce spectacole vă vedem?

Mă puteți vedea la Teatrul de Comedie în “Fierarii” alături de Maia Morgenstern și “Desculț în parc” împreună cu Mihai Bendeac și alți colegi de-ai mei.

Video: Daniel Bălan