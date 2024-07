Cum se comporta Cătălin Bordea cu fosta soție? Adevărul din timpul mariajului a ieșit abia acum la iveală: Declarații dureroase făcute de Livia Eftimie

Povestea de iubire dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie a început în anul 2012 și s-a terminat 11 ani mai târziu. Fosta soție a comediantului nu a făcut declarații despre relația pe care a avut-o cu Bordea, până acum.

A trecut un an de la divorțul dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie, iar în tot acest timp, comediantul a vorbit de mai multe ori despre relația pe care a avut-o cu fosta lui soție.

Până acum, Livia a preferat să nu facă declarații, dar recent, vedeta a simțit nevoia să-și spună și partea ei de poveste și ce a trăit în cei 11 ani alături de Bordea.

Cei doi au muncit mult împreună, dar Livia a luat asupra ei mai multe responsabilități, precum organizarea show-urilor de stand-up comedy, dar și de viața lui personală. Totul de la modul în care se îmbrăca până la ce posta pe social media.

După mai mult timp, bruneta a clacat și a început să aibă probleme de sănătate, probleme pe care Bordea nu le vedea atât de importante, spune ea.

„Consideram că mai importantă e viața lui, iar ce fac eu nu are importanță. Nu știu cum vedeam eu asta. La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune.

Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el, atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie.

Problemele lui erau mai importate decât ceea ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancere etc. Am tot tras semnale de alarmă că aș avea nevoie de un om pe care mă pot baza, că nu pot să le duc singură pe toate.

Am mințit că le pot duce eu, am plâns de multe ori singură, atacuri de panică, depresie constantă, lucruri pe care le-am dus singură – în toți acești 11 ani. Am cerut ajutorul constant, poate nu în fiecare zi, dar l-am cerut, spunând că am nevoie de un om pe care mă pot baza”, spune Livia Eftimie pe Instagram.