Cum se apără Cumpănașu în fața acuzațiilor de indecență cu minore. E pur și simplu revoltător ce zice

După acuzaţiile de indecență cu minore, Alexandru Cumpănaşu se apără cu o scuză incredibilă. Este revoltătoare declaraţia sa făcută în urma incriminărilor făcute de o tânără.

După acuzaţiile de indecență cu minore aduse de o tânără din Bucureşti, Alexandru Cumpănașu se apără cu scuze contradictorii. Fostul director al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) a explicat că nu îşi aduce aminte de conversaţiile avute cu “victima”, însă precizează că ceea ce a făcut nu reprezintă o infracţiune.

Dacă era atât de supărată nu trebuia să încurajeze un dialog în care se simțea lezată. Nu îmi aduc aminte. O să caut în memoria telefonului să văd dacă am așa ceva. Dar este ca și cum aș căuta să văd ce făceam la grădiniță. Nu există o infracțiune nicăieri acolo. Nu aveam de unde să știu eu câți ani are și ce făcea. Dar nu-mi aduc aminte această conversație”, a declarat bărbatul, la Antena 3 .

Totul s-ar fi petrecut în urmă cu doi ani când eleva ar fi avut 17 ani. Aceasta susţine că Alexandru Cumpănaşu i-ar fi propus, pe WhatsApp, să întreţină relaţii sexuale cu soţia lui, Simona, pe care el le-ar fi privit. Mai mult, tânăra din Capitală a prezentat şi capturi foto ale dialogului halucinant avut cu acesta.

Fata abordată de Alexandru Cumpănașu a povestit cu lux de amănunte tot despre scandalul momentului. Aceasta a precizat că avea 17 ani când bărbatul a venit la liceul la care învăţa pentru a vorbi despre patriotism.

“Eram în clasa a XI-a, aveam 17 ani. Și dl. Cumpănașu a venit la noi la liceu (…) să ne vorbească la un eveniment despre patriotism și leadership. (…) I-am pus multe întrebări. Era venit acolo în calitate de director al CNMR. Eu voiam să mă implic în orice.

Și după ce am stat mai mult de vorbă, din nou, eu cu el (…) am făcut schimb de numere de telefon și eu, și ceilalți elevi. A rămas că ne facem un grup de WhatsApp cu proiectul ăsta, se numea „Leader for România”. Şi da, i-am dat numărul de telefon, mi-a dat el numărul de telefon.

În seara aia mi-a dat mesajele care se văd pe screenshot-uri. Pe tot parcursul discuției eram foarte confuză. Chiar nu înțelegeam, de ce omul ăsta care venea ca cineva important, cineva care face niște chestii pentru România, că așa s-a prezentat, de ce acum se comportă foarte dubios.

(…) Am realizat că acest om de peste 30 de ani se dă la o minoră. Am realizat chestia asta la finalul conversației și de atunci nu am mai vorbit cu el. Aia a fost! Am vorbit în seara aia și atât. Sunt sigură că era conștient că sunt minoră”, a povestit tânăra.