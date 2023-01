Cum scapi repede de mahmureală. Aşa te pui pe picioare după Revelion

Petrecerea dintre ani a fost cu siguranță una fabuloasă pentru majoritatea românilor. Cei mai mulți au ales să petreacă acasă alături de cei dragi. Indiferent de modul în care au sărbătorit, majoritatea dintre ei au servit cu siguranță câteva pahare în plus. Aceștia nu trebuie să își facă griji pentru mahmureala de a doua zi. Există câteva remedii simple și ușoare pentru ca oricine să își revină rapid. Iată care sunt pașii!

Cum scapi de mahmureala după Revelion: pas cu pas

Majoritatea oamenilor obișnuiesc să petreacă intens de Revelion. Mulți dintre români aleg să aibă pe masă cele mai bune bucate și să se distreze pe cât de mult pot pentru ca Noul An să îi prindă cu zâmbetul pe buze. Din păcate, alături de preparatele deosebite pe care le fac gospodinele sunt și diverse băuturi alcoolice.

Unii dintre oameni profită de ocazie și servesc și câteva pahare în plus în ziua festivă. Lucrul acesta se simte în dimineața de după distracție, atunci când cei mai mulți au o durere de cap îngrozitoare, își doresc să bea multă apă și să mănânce puțin.

Specialiștii vin cu câteva remedii care să te ajute să te simți mai bine, dar trebuie să știi că o noapte pierdută și plină de alcool nu se poate șterge total cu buretele. Cu toate astea, poți să nu mai ai în totalitatea starea de gol în stomac și să te simți moale și fără vlagă.

Ce poți face?

1. Mănâncă murături. Sarea este un mineral de care organismul tău are nevoie după o noapte grea. Zeama de varză (moarea) face adevărate miracole, când vine vorba despre mahmureală. Dacă nu ai la dispoziţie sau nu-ţi place, bea un pahar de apă cu sare.

2. Bea oţet de mere. O cantitate de 100 ml de oţet de mere are acelaşi efect ca şi o cană de zeamă de varză murată. Un remediu care nu e prea plăcut la gust, dar fiind în cantitate mică, se poate da repede pe gât.

3. Hidratează-te intens. Mai multe pahare cu apă plată scot alcoolul din sânge şi potolesc setea mistuitoare provocată de deshidratarea puternică.

4. Mănâncă ceva, dacă poţi! Evident, sunt indicate alimentele uşoare, cum ar fi o supă, pâine prăjită, un cartof la cuptor. Dacă nu îţi face bine, bea un ceai de mentă îndulcit cu miere, care îţi va calma stomacul. Alte alimente indicate sunt ouăle, carnea de pui sau curcan şi iaurtul. Ele conţin cisteină, care ajută la curăţarea ficatului de radicali dăunători şi calmează aciditatea gastrică.