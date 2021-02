Cum scapi de burtă, în cel mai scurt timp. Dr. Mihaela Bilic a dezvăluit trucurile simple

Mihaela Bilic vine cu sfaturi de folos pentru cei care se chinuie să scapă de burtică. Ce trebuie să faci pentru a te bucura din nou de un abdomen frumos, mai ales că în curând vine sezonul cald?

Cum să scapi rapid de burtă? Sfaturi de la Dr. Mihaela Bilic

Perioada pandemiei ne-a afectat pe majoritatea. Unii au decis să-și schimbe stilul de viață și să aibă în vedere o alimentație mai sănătoasă și un program de sport pe care să-l respectă, iar alții au fost la polul opuns.

Câțiva s-au lăsat păgubași de stilul sedentar pe care sunt nevoiți să-l aibă de aproape un an, timp în care au sesizat schimbări în privința imaginii. Cu toții am observat cum cel mai greu de dat este grăsimea de pe burtă, zonă unde în cele mai multe cazuri se vede cel mai repede surplusul sub forma colăceilor creați.

Nutriționistul vine cu detalii despre cum îți poți menține silueta mai ușor. Este vorba despre o strategie care să te ajute în lupta cu kilogramele. Regula importantă de care trebuie să țină cont toată lumea este legată de cele trei mese care trebuie să existe.

”Efortul de digestie a alimentelor şi mâncatul lor la intervalul 4-5 ore”

”Efortul de digestie a alimentelor şi mâncatul lor la intervalul 4-5 ore ajută metabolismul să ardă mai multe calorii decât atunci când există o singură masă şi aceea seara”, a declarat medicul nutriționist.

Specialistul susține că o zi în care nu ai avut trei mese este o zi în care nu ai slăbit. Este necesar să eviți mâncărurile tradițonale care au multă grăsime sau carne tocată. Printre acestea se numără: chftele, șnițele, carne grasă la grătar sau smântână.

Tot de evitat sunt preparatele fast-food. Un secret pe care puțini îl știu este că trebuie să mănânci mai puțin cu 30%. ”Datorită vitezei cu care se absoarbe în sânge determină o secreţie crescută de insulină, hormon care stochează suplimentar grăsimea la nivelul abdomenului”, a declarat nutriționistul Mihaela Bilic.

Ce spune doctorul despre consumul de pizza?