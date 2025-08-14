Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
14 aug. 2025 | 17:27
de Ionuț Vieru

Cum să pregătești cel mai bun sol pentru roșii și să obții o recoltă bogată și delicioasă

Sfaturi pentru grădinari
Cum să pregătești cel mai bun sol pentru roșii și să obții o recoltă bogată și delicioasă
Sfaturi pentru a pregăti cel mai bun sol pentru roșii

Pregătirea corectă a solului reprezintă fundamentul unei recolte de roșii sănătoase și gustoase. Chiar dacă mulți grădinari se concentrează pe irigare sau pe alegerea soiurilor, specialiștii subliniază că solul este elementul care determină cu adevărat succesul culturii. Un pământ bine pregătit, bogat în nutrienți și cu drenaj corespunzător, poate face diferența între o recoltă abundentă și una slabă.

Alegerea solului ideal pentru grădină

Roșiile plantate în grădini se dezvoltă cel mai bine într-un sol cu pH moderat, între 6,0 și 6,6. „Plantele de tomate adoră solul cu un pH cuprins între 6,0 și 6,6”, explică Teri Speight, autoare și specialistă în grădinărit, potrivit MarthaStewart.com. Ea recomandă adăugarea compostului înainte de plantare pentru a sprijini creșterea sănătoasă a rădăcinilor.

Solul ideal este afânat și ușor lutos, adică un amestec echilibrat de argilă, nisip și nămol. Solurile nisipoase pot fi, de asemenea, utilizate, dar este recomandată ameliorarea lor cu compost pentru a crește capacitatea de reținere a apei și a nutrienților.

„Un sol bun, îmbogățit cu nutrienți, oferă o bază solidă pentru ca rădăcinile să ajungă în sol și să se bucure de bunătățile găsite acolo, în loc să rămână la suprafața solului”, adaugă Speight.

Sfaturi pentru roșiile în ghivece

Pentru cultivarea roșiilor în ghivece, experții recomandă utilizarea unui substrat fără sol, care conține ingrediente precum perlitul sau fibra de cocos. Aceste amestecuri sunt concepute să rețină umiditatea, dar să asigure și drenajul necesar rădăcinilor.

Cum să obții roșii mari și cărnoase până în septembrie. Trucuri de la grădinarii cu experiență

„Fiți atenți la plante și ajustați după cum este necesar”, recomandă Judd, expertă în grădinărit.

Ea subliniază că fertilizarea frecventă, cu doze mici, este mai eficientă decât aplicarea unor cantități mari de nutrienți o dată la distanță mare. Substraturile fără sol se usucă mai rapid decât solurile de grădină, astfel că udarea regulată este esențială pentru menținerea sănătății plantelor.

Construirea unui sol sănătos

Un sol sănătos poate fi creat chiar și dacă terenul nu este inițial ideal. Primul pas este testarea solului pentru a afla pH-ul și nivelul de nutrienți precum azot, fosfor și potasiu.

„Testarea solului, fie într-un strat de flori, fie într-un strat de legume, este importantă”, explică Speight.

Ea atrage atenția că un sol sărac va genera plante cu frunze galbene și fructe mici, în timp ce un sol prea bogat în nutrienți poate produce doar vegetație, fără fructe.

Adăugarea compostului este esențială pentru îmbunătățirea structurii solului.

„Compostul este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți adăuga roșiilor. Îmbunătățește structura solului, îl ajută să mențină cantitatea potrivită de umiditate și adaugă materie organică pentru a hrăni microbii din sol”, explică Judd.

Râmele sunt benefice pentru solul roșiilor

Râmele reprezintă un alt element benefic, contribuind la fertilitatea solului și la creșterea plantelor.

„Îmi place să adaug râme împreună cu compostul pentru și mai multe beneficii. Acestea adaugă oligoelemente, îmbunătățesc sănătatea plantelor și pot ajuta roșiile să crească puternice și productive”, mai spune Judd.

Perlitul, un material vulcanic poros, este ideal pentru aerarea solului și pentru menținerea unui echilibru optim între umiditate și drenaj, prevenind bolile fungice și putrezirea rădăcinilor. În plus, mulciul organic, cum ar fi frunzele sau așchiile de lemn, contribuie la păstrarea umidității solului și eliberează nutrienți pe măsură ce se descompune.

Un sol bine pregătit reprezintă baza unei recolte sănătoase și bogate de roșii, fie că acestea sunt cultivate în grădină sau în ghivece. Alegerea substratului potrivit, testarea pH-ului, adăugarea compostului, a râmelor, perlitului și mulciului sunt pași esențiali pentru a obține fructe gustoase și plante viguroase.

