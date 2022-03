Cum să completezi formularul pentru Recensământ 2022 dacă stai la altă adresă față de cea din buletin

În perioada februarie – iulie 2022 are loc recensământuil populației. În România, recenzarea populației a început luni, 14 martie, și se va desfășura în același timp și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Acțiunea ar fi trebuit să aibă loc în 2021, însă s-a amânat din cauza pandemiei. Este pentru prima dată când recensământul populației țării noastre și al locuințelor se realizează online, iar din acest motiv unele persoane pot întâmpina dicultăți la copletarea chestionarului. Iată cum trebuie să completezi corect formularul dacă locuiești la altă adresă decât cea din buletin.

Românii își pot completa singuri formularul de recensazare pe internet în perioada 14 martie – 15 mai, accesând pagina www.recensamantromania.ro. În primul rând trebuie menționat faptul că este obligatoriu să aveți o adresă de email validă.

După ce ați intrat pe pagina web a recensământului accesați „Platformă autorecenzare” unde se deschide formularul de preînregistrare. Pentru completarea acestuia vei avea nevoie de codul numeric personal (CNP). Apoi, după parcurgearea tuturor pașilor veți primi pe adresa de email specificată chestionarul pentru recensământ.

Atât autentificarea pentru preînregistrare cât și cea pentru chestionare se pot realiza doar în baza CNP-ului persoanei recenzate. Conform INS, datele personale completate vor rămâne confidențiale.

Există însă confuzii legate de completarea formularului privind adresa recenzatului. Pentru a lămuri acest aspect, președintele Istitutului Național de Statistică (INS) a făcut câteva clarificări.

„Contează în primul rând unde stă persoana respectivă, nu unde are domiciliul din buletin. În cazul în care stă în alt sector sau alt județ și nu are mutație, contează tot adresa de reședință pentru recensământ. Dacă are adresa de domiciliu, cea din buletin, dată spre închiriere, atunci trebuie s-o declare ca locuință secundară, ca să poată figura așa și în evidență. Dacă are mai multe proprietăți, atunci poate să folosească adresa de reședință pentru a completa formularul și le poate declara pe celalalte drept locuințe secundare”, a precizat Tudorel Andrei pentru WOWbiz.ro.