Cum s-au filmat Catinca și Calina, la o săptămână după moartea Mioarei Roman. Imaginile care au apărut pe Instagram: „Fabulos cadou”

Catinca și Calina, apariție de senzație pe rețelele de socializare. La doar o săptămână de la moartea Mioarei Roman, cele două au fost filmare într-o ipostază la care nimeni nu se aștepta. Imaginile care au apărut pe Instagram, spre deliciul celor care le urmăresc.

La o săptămână de la decesul Mioarei Roman, fiica și nepoata regretatei scriitoare au apărut într-o ipostază impresionantă. Cele două au demonstrat, încă o dată, că au o relație specială, despre care au și vorbit în amănunt.

Cu ocazia zilei femeii, cele două au luat parte la o reclamă prin care promovează importanța rutinei de skincare și un brand faimos cu produse destinate îngrijirii tenului. Calina a mărturisit, în primă fază, că mama sa este cea mai bună prietenă pentru ea, cea care a inspirat-o mereu.

Fiica celebrei creatoare de modă a mărturisit că mama și regretata ei bunică i-au dezvăluit un secret care i-a rămas mereu în minte și care a impresionat-o. De la cele două a aflat că străbunica ei a fost o femeie impecabilă, elegantă, care niciodată nu stătea nearajantă, ceea ce a inspirat-o și pe ea.

Catinca Roman, cunoscută personalitate publică și fiică a regretatei Mioara Roman, și-a găsit puterea să rupă tăcerea și să aducă lămuriri privind absența fiicei sale, Calina, de la înmormântarea bunicii sale. În urma pierderii mamei sale, Catinca a fost învăluită într-un profund sentiment de doliu și durere, preferând să-și poarte suferința în tăcere și cu demnitate.

Cu toate acestea, în timp ce încerca să facă față pierderii, Catinca a fost nevoită să facă față și acuzațiilor aduse fiicei sale, Calina, în mediul online. În urma absenței acesteia de la înmormântarea bunicii, un val de critici și judecăți negative s-au revărsat asupra ei, fiind acuzată că ar fi preferat să se distreze la o petrecere în loc să își exprime doliul alături de familie.

Cu toate acestea, Catinca Roman a ales să închidă gura criticilor și să ofere clarificări privind situația, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru publicația Click!.

În timp ce își exprima durerea și suferința profundă, Catinca a subliniat faptul că fiecare persoană gestionează doliul în moduri diferite și că absența Calinei de la înmormântare nu trebuie interpretată greșit sau judecată superficial.

Dacă absența de la priveghi a fost, cumva, înțeleasă, mulți au fost cei ce nu și-au exlicat de ce Calina nu și-a conduc bunica pe ultimul rând. Au participat o mulțime de oameni la tristul eveniment, dar chiar ea, parte din familie, a lipsit cu desăvârșire.

Catinca a avut, însă, o explicație și pentru această situație. Celebra creatoare de modă a explicat că fiica sa a fost foarte afectată de moartea bunicii ei, motiv pentru carea a sfătuit-o că ar fi mai bine să nu meargă a doua zi la înhumarea de la Cimitrul Reînvierea.

Mama ei s-a temut că aceasta ar putea face un atac de panică sau să leșine, pentru că durerea pe care a simțit-o după moartea bunciii sale era mult prea mare și greu de gestionat,

„A doua zi, la înmormântare, eu i-am zis Calinei să nu mai vină, nu avea rost să vadă cum o bagă în groapă. Nici eu nu am putut să mă uit, am stat mai în spate. Nu am avut puterea, am vrut să rămân în minte cu altă imagine a mamei.

M-am trezit a doua zi că sunt judecată de către unii și alții pe rețelele de socializare că nu am suferit, că nu am plâns acolo pe buza gropii, ca să vadă ei cât sufăr.

Vreau să le spun tuturor celor care comentează în necunoștință de cauză că fiecare își trăiește doliu așa cum simte! Unii se jelesc și își smulg părul din cap, alții se îmbată sau fac depresie.

E treaba fiecăruia cum trece printr-un asemenea moment. Eu una nu pot să plâng! Așa sunt eu!”, a mai spus Catinca, pentru sursa precizată anterior.