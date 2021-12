Varianta Omicron COVID a ajuns și în România, spre nefericirea cetățenilor țării noastre. Primul pacient care a fost infectat cu noua tulpină a coronavirusului este o femeie. Daniela Boscor a mărturisit că s-a speriat atunci când a fost anunțată că a fost diagnosticată pozitiv cu noua variațiune COVID. De unde ar fi luat virusul, de fapt.

Daniela Boscor este primul pacient infectat cu noua variantă Omicron a coronavirusului din România. După ce a fost repatriată din Africa de Sud, românca a mărturisit că nu știe de unde ar fi putut contacta virusul. Femeia bănuiește că ar fi luat virusul din avion.

Daniela Boscor are 48 de ani și vine din județul Brașov. Femeia a rămas surprinsă atunci când a fost contactată de către specialiști și anunțată că a fost depistată pozitiv de COVID. Cu toate acestea, românca este recunoscătoare că nu a avut simptome, iar starea ei de sănătate este una foarte bună.

„Inițial am aflat de la televizor că la testul antigen am ieșit negativ toţi. Dimineața m-au sunat că sunt pozitivă. Nu am avut simptome. Nu am simptome de COVID, am simptome de răceală, pur şi simplu.

Nas înfundat, puțină răgușeală. Miros, gust am. Un pic m-am speriat. O să mă sune şi mâine să vadă dacă e nevoie de o evaluare. Nu ştiu ce o fi mâine.

Copilului o să îi facă test la 8 zile, la fel şi cumnatului meu cu care am călătorit. Şi el este negativ. Peste tot unde am fost se purta mască, ne dezinfectau, nu ştiu.

Este posibil să fi luat din avion că acolo au fost mai mulţi cetățeni din Polonia, Spania, Polonia, Bulgaria, au fost cei de la rugby, toată echipa. Dacă se răspândește aşa de rapid este posibil.”, a povestit Daniela Boscor la Antena 3.