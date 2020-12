Cum s-a transformat radical Horia Brenciu în 2020. Ce a făcut Ana Bogdan pentru artist

Horia Brenciu nu încetează să uimească. Fie la TV, pe scenă sau, mai nou, chiar pe terenul de tenis. Acest nou sport face parte din stilul său de viață acum, schimbare la care a contribuit și Ana Bogdan.

Alt Horia Brenciu din 2020. Artistul s-a transformat radical în ultima perioadă. Ana Bogdan i-a fost de ajutor

Horia Brenciu a fost invitat astăzi la ”Vorbeștea lumea”, emisiune în cadrul căreia a făcut un scurt bilanț al anului ce se apropie cu pași repezi de final. Printre altele, artistul a povestit că factorul care i-a schimbat energia, forma fizică și, totodată, unghiul de abordare, poate, în unele situații, a fost sportul. Mai exact, tenisul, care a venit în viața sa pe nepusă-masă, dar care, din povestirile sale, pare că va rămâne pentru totdeauna.

„Sincer, este o poveste fascinantă, totul a venit din dorința de a mulțumi pe cineva. M-am întâlnit cu Ana Bogdan, o jucătoare română de tenis, foarte bună, presupun că o știți. Și ce puteam să vorbim, am ajuns la tenis, iar ea mi-a zis direct ‘uite racheta mea’. Am rămas blocat, aveam racheta cu care joacă Ana Bogdan, era penibil să mă uit la ea și să mă mai întâlnesc apoi cu ea și să mă întrebe ce am mai făcut cu tenisul.

Așa că m-am apucat de tenis, este foarte bine pentru forma fizică, acum pot să alerg și 5 seturi, sunt pregătit pentru turneele de mare șlem. Dar începutul este foarte greu, am rupt 3 rachete în primul an, mă frustra că nu pot da mingea mereu peste fileu. O sun pe Ana: ‘vreau să-ți spun ceva’. Și ea imediat: ‘ai rupt racheta, nu?’. Da, da, e o frustrare pe care o au foarte mulți jucători de tenis. Dar apoi m-am mai calmat pentru că rachetele costă bani, până la urmă”, a povestit Horia Brenciu în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea” de la PRO TV.

Duel cu Ana Bogdan si Monica Niculescu

În 2019, pe când făcea parte din juriul ”Vocea României”, Brenciu le-a provocat pe Ana Bogdan și Monica Niculescu să pășească pe scena concursului de la PRO TV. Cântărețul a prins drag de tenis după ce Ana Bogdan i-a făcut cadou o rachetă. La scurt timp, în anul menționat, cei trei au împărțit același teren. Sportivele au făcut echipă împotriva interpretului.