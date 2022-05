Cum s-a schimbat viața Elenei Gheorghe după ce a urmat ‘jocul magic’. Ce a făcut artista

Elena Gheorghe a trecut prin cele mai dificile momente în pandemia de coronavirus. Într-o perioadă în care libertatea ne-a fost condiționată de restricțiile și măsurile de prevenție luate de către autorități, artista a simțit că lumea i se prăbușește în jur. Cum a reușit fosta solistă de la Mandinga să treacă peste perioada izolării. Ce anume i-a schimbat viața.

Este considerată una dintre cele mai mari voci ale României și este o artistă extrem de populară și îndrăgită de public. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Elena Gheorghe a mărturisit că a a trecut prin momente de groază în pandemie.

Cântăreața s-a temut pentru viața sa, a copiilor și a familiei, întrucât dezinfecta absolut toate obiectele din casă. Din fericire, sora Elenei Gheorghe locuiește aproape de artistă, motiv pentru care s-au putut vizita în voie, iar copiii celor două au petrecut mult timp împreună.

Eu și soțul meu am ieșit doar la cumpărături, pe rând, și ne-am tot rugat să treacă mai repede problema asta cruntă. Ne-am lămurit, totuși, într-un târziu, că finalul era departe.

„La începutul pandemiei am fost foarte afectată, la fel și Cornel, dar eu am resimțit mai dur situația. Dezinfectam tot prin casă, încontinuu, le făceam observație copiilor să se spele des pe mâini, eram extrem de stresată pe tot parcursul zilei.

Artista a simțit că este timpul să facă o schimbare în viața ei, motiv pentru care Elena Gheorghe a ținut programul „jocul magic”, recomandat de o prietenă de-ale sale din Anglia.

Prin intermediul acestuia, Elena Gheorghe și-a amintit de toate lucrurile frumoase care i s-au întâmplat până acum, precum și oamenii pentru care este profund recunscătoare.

„Etapa asta a pandemiei a fost greu de suportat din multe puncte de vedere, dar salvarea mea a fost că mi-am amintit de ”jocul magic”, un fel de program de recunoștință, de 28 de zile, pe care mi l-a dat prietena mea Rodica din Anglia, în 2018.

Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam.

Atunci am început acest joc care te învață să ierți, să fii recunoscător pentru toate lucrurile bune, să fii înțelegător chiar și cu oamenii care ți-au greșit mult, să îți canalizezi energia doar pe aspectele pozitive ale vieții și să dăruiești bunătate”, a povestit îndrăgita artistă pentru sursa citată.