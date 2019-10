Cum s-a schimbat Corina Dănilă, la 15 ani de la filmările pentru Numai Iubirea. Unii spun că arată mai bine decât atunci

Timpul parcă trece numai pentru unii. Spre exemplu, pentru Corina Dănilă a stat în loc. Cum arată actrița din ”Numai Iubirea”, la 15 ani de la filmările telenovelei?

Corina Dănilă (47 de ani), actrița din ”Numai Iubirea”, arată impecabil la 15 ani de la filmările telenovelei. Vedeta s-a întors la TVR 2, de vinerea trecută, după o pauză în care a filmat pentru serialul ”Primăverii”, în care a jucat alături de Maia Morgenstern și Dragoș Huluba. De altfel, cu Dragoș îi este și coleg, de data aceasta la cârma emisiunii ”Gala Umorului”, care apare pe sticlă vinerea, de la 20:00.

„M-am bucurat când am primit propunerea de a mă alătura echipei «Gala Umorului», o emisiune pe care am urmărit-o întotdeauna cu plăcere. Provocarea show-ului este că sunt actor-prezentator: prezint momente umoristice de arhivă, cu titanii comediei româneşti Toma Caragiu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Stela Popescu şi mulţi alţii şi, în acelaşi timp, am ocazia să joc în scenete umoristice alături de actorii Dragoş Huluba, Mirela Zeţa, Dragoş Stoica, Silviu Debu, Valentin Teodosiu şi Marius Rizea”, a povestit actrița pentru click.ro.