Cum s-a schimbat azi Consuelo, fosta soție a lui Adi Mutu. Fotbalistul are doi copii cu ea

În 2013 presa românească scria în detaliu despre un divorț celebrul, cel al lui Adrian Mutu și al Consuelei. Mariajul celor doi a durat 8 ani în care au avut și două fetițe superbe. După divorț Consuelo a decis să se întoarcă în țara natala, în Republica Dominicană.

După o scurtă perioadă în care și-a revenit după divorțul de Adrian Mutu, Consuelo și-a refăcut viața alături de cele două fetițe, iar mai nou, s-a apucat de actorie. Acum tânăra mămică stă alături de cele două fete ale sale și are o carieră de succes. Toată lumea și-aduce aminte că înainte de al cunoaște pe Adrian a fost un fotomodel de succes, cel puțin în țara natală, iar acum, în afară de actorie, lucrează în domeniul imobiliarelor și se ocupă de vânzarea de case dintr-un cartier rezidențial de lux din Republica Dominicană, prețul de vânzare fiind de peste un milion de euro primind comisioane frumoase. Din punct de vedere al carierei actoricești Consuelo Cosuelo Matos are deja două filme în palmares, ”Desperado” și ”El Mariachi”.

Dacă despre Mutu se știe că și-a refăcut viața alături de a trei soție, Sandra Bachici, care de asemenea i-a oferit un copil, nu este nimic sigur în privința fostei soții care își duce viața în țara natală, Republica Dominicană, alături de cei doi copii ai săi. Cunostul fotbalist s-a căsătorit cu Consuelo în anul 2005. În anul 2007, a venit pe lume prima fetiță a celor doi, Adriana Lea, iar în 2009 s-a născut Maya Vega.

“M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții.”, spunea Adrian Mutu despre fosta soție, Consuelo.