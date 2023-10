Cum s-a pozat Raluka în costum de baie. Artista face furori pe litoral: ”Ești superbă” FOTO

Raluka este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țară. Vedeta se bucură din plin de zilele însorite de vară, a plecat într-o vacanță fabuloasă, iar imaginile publicate în mediul online sunt cea mai bună dovadă. Artista a făcut furori în mediul online cu cea mai recentă fotografie postată. Fanii au reacționat imediat.

Tânără, frumoasă, talentată, provocatoare, Raluka este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate cântărețe din showbiz-ul românesc. Vedeta se bucură de succes nu doar pe scenă, reușind să își construiască și o comunitate foarte mare în mediul online. Pagina ei de Instagram este urmărită de nu mai puțin de 566 de mii de persoane, admiratorii săi îi apreciază fiecare postare.

Cântăreața este foarte activă pe platformele de social media, unde publică aproape zilnic imagini surprinse în timpul concertelor, în culise sau pe platourile de filmare ale proiectelor TV în care este implicată. Ea împărtășește cu admiratorii săi și cele mai frumoase momente din viața ei de zi cu zi, în special din vacanțe.

Raluka se bucură acum de o escapadă binemeritată. Ea profită din plin de zilele însorite, relaxându-se la plajă.

În doar câteva ore, cea mai recentă imagine publicată de ea a strâns mii de like-uri și comentarii. Internauții au reacționat imediat când au văzut-o într-un costum de baie de culoarea bronzului, ce îi scoate în evidență silueta de admirat.

Într-un interviu oferit în exclusivitate redacției noastre, Raluka ne-a dezvăluit că se simte excelent în pielea ei, la cei 34 de ani încă neîmpliniți, punctând că simte că a ajuns la o maturitate neserioasă ce îi face viața foarte frumoasă.

„Am intrat pe 34, dar sunt încă la 33. Cumva, din momentul în care am făcut 30 de ani am fost foarte fericită. Pentru că s-a produs un declic prin care am spus, gata de acum fac ce vreau eu, iau deciziile cum vreau eu, nu mai țin cont de nimic! Nu s-a întâmplat chiar așa, bineînțeles, fiindcă mai sunt oameni pe lângă mine de care trebuie să țin cont, dar este frumos pentru că ajungi la o maturitate destul de neserioasă!

Adică e o maturitate frumoasă, nu e aia la care iei totul foarte serios și suntem niște doamne și niște domni. E un pic mai în glumă situația! Și atunci mă bucur de vârsta asta. Chiar mă bucur!”, a declarat Raluka pentru Playtech Știri.