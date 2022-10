Cum s-a îmbrăcat Georgina Rodriguez la meciul Manchester United – Newcastle. „Costumul este cam mulat”. Ce a scris The Sun despre iubita lui Ronaldo – FOTO

Cristiano Ronaldo a fost din nou titular în campionat, iar din tribune a fost aplaudat de partenera lui și de cei patru copii. Georgina Rodriguez a atras din nou privirile jurnaliștilor, iar jurnaliștii de la „The Sun” i-au descris cu lux de amănunte costumația. Unul dintre fani a remarcat că rochia este cam mulată și cam scurtă, pentru un meci de campionat disputat în luna octombrie.

Cristiano Ronaldo a fost din nou titular la Manchester United, în campionat. A fost a doua oară în această lună, după confruntarea cu Everton. Georgina Rodriguez a avut informații „din interior” și a fost în tribună la confruntarea cu Newcastle. „În drum să-l vedem pe tati!”, a fost mesajul postat de partenera lui Ronaldo, înainte să înceapă partida. La meci au fost și patru dintre copii. Mezinul familiei, fetița născută acum șase luni, a rămas acasă.

View this post on Instagram

Așa cum era și firesc, prezența iubitei lui Ronaldo nu a scăpat neobservată. „Georgina s-a remarcat în tribune mai mult decât Ronaldo pe teren. Îmbrăcată într-o rochie, cu un palton crem și încălțată cu cizme până la genunchi și cu cercei mari în formă de cerc, celebra influenceriță a atras toate privirile”, au titrat cei de la The Sun (FOTO AICI).

Jurnaliștii englezi au mers mai departe cu povestea și au dezvăluit cum s-au distrat cei mici. „Fetele, Alana, în vârstă de 4 ani, și Eva, cinci ani, s-au distrat de minune, mai ales că se putea citi fericirea pe chipul lor din cauza ținutelor: ambele erau costumate în prințese. Alana și-a completat ținuta cu șosete Barbie și teniși Peppa Pig”, mai notează aceeași sursă.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt împreună din 2017 și au împreună trei copii. Starul portughez mai are doi copii născuți de o mamă-surogat.

Cristiano Ronaldo nu a jucat grozav, iar duelul dintre Manchester United și Newcastle s-a terminat 0-0. Starul portughez a trimis mingea în plasă, dar reușita lui nu a fost validată și a fost nemulțumit când a fost înlocuit în minutul 72.

Cristiano Ronaldo subbed off and he is totally disappointed with the decision! pic.twitter.com/uVzNNsPlzv

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 16, 2022