Cum s-a îmbrăcat Andreea Bănică în biserică. Fanii au criticat-o dur

Andreea Bănică, ținta răutăților pe Internet. Vedeta a fost criticată aspru de internauți, după ce au văzut cum s-a îmbrăcat atunci când a intrat în biserică. Fanii nu s-au putut abține și i-au transmis vedetei părerea lor sinceră despre ținuta ei.

Andreea Bănică, ținută provocatoare în biserică

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, care se bucură de mare succes în plan profesional. Este foarte apreciată pentru talentul ei, pentru spectacolul pe care îl face mereu când urcă pe scenă, dar mai ales pentru felul în care arată.

Vedeta are 45 de ani, dar nu își arată deloc vârsta, deși a devenit și mamă de două ori. Este în formă maximă, are un corp de invidiat, pe care nu ezită să îl expună ori de câte ori are ocazia.

La fel și acum, la un botez la care a participat în weekend, a optat pentru o ținută din denim, mini, care i-a pus în evidență corpul bine sculptat și formele perfecte. Artista a apărut așa în biserică, unde a surprins și mai multe fotografii, pe care le-a publicat și în mediul online.

Vedeta, criticată aspru de internauți

Artista a luat parte la ceremonia de botez a nepotului nașei sale. Cu generozitate, artista a împărtășit cu admiratorii săi instantanee captivante de la această ocazie specială, care au atras atenția oamenilor din mediul online, dar și criticile lor.

Andreea Bănică a avut un look din denim și o fustă mini din același material. Hainele veneau turnate pe ea și îi puneau în valoare picioarele lungi și talia de viespe, dar nu a fost tocmai pe placul tuturor.

Internauții nu s-au putut abține și au comentat din plin ținuta vedetei. Chiar dacă unii dintre ei au apreciat felul în care arată, mulți au ținut să menționeze că a optat pentru o ținută mult prea provocatoare, de dimensiuni mici, care nu se potrivește deloc cu acest loc sacru.

„Halal ținută pentru a intra în biserică. Unii doar atât pot” „Te apreciez, arăți bine, ești frumoasă, dar mi se pare o ținută total nepotrivită pentru un botez” „Intrați în biserică și goale, rușine” „La biserică cu fusta sub c**, serios?” „Mult prea scurtă fusta” „Doamne ferește, cum poți intra în biserică așa?”, sunt câteva dintre mesajele răutăcioase pe care vedeta le-a primit pe Internet.

Cum se menține tânără Andreea Bănică

Andreea Bănică are deja 45 de ani și două nașteri, dar nu se observă deloc aceste aspecte pe trupul ei. Arată la fel de bine ca în tinerețe și parcă este chiar într-o formă din ce în ce mai bună, pe măsură ce timpul trece.

Este foarte mândră de felul în care arată și știe să își pună în valoare corpul, spre încântarea fanilor. Nu are niciun secret la care apelează pentru a arăta bine și le-a dezvăluit tuturor ce dietă ține pentru a fi mereu în formă.

Andreea Bănică a ținut să precizeze că nu a fost niciodată vegetariană și chiar îi place carnea, dar nu cea grasă și nici nu face exces de acest aliment. Chiar dacă sare peste micul dejun la prima oră a dimineții, se asigură că masa de prânz o bifează mereu.

Consumă multe fructe și legume, somon și alimente proteice. La cină optează pentru ceva ușor, slab, de exemplu iaurt și încearcă să nu se pună la somn prea sătulă.

„Nu mănânc aceeași mâncare zilnic. De exemplu când mă trezesc dimineața eu nu pot să mănânc, deși este recomandat. Nu pot să mănânc. Așa este organismul meu setat. Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12:00, chiar 13:00. Mănânc ouă fierte, poate somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun. La prânz mănânc un somon cu legume sau uneori nu apuc să mănânc deloc. Ori un baton proteic sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt. Nu am fost niciodată vegetariană și nu voi fi vreodată.”, a mărturisit artista.

Artista nu uită nici de sport și merge la sală ori de câte ori are ocazia. Încearcă să aibă un stil de viață activ, deși este foarte ocupată mereu și meseria ei o solicită foarte mult. În plus, de curând s-a lansat și în lumea afacerilor.

Vedeta spune că nu are operații estetice pentru a se menține frumoasă, ci singura intervenție a fost o septoplastie, făcută la indicațiile medicilor. În schimb, merge la tratamente pentru a avea un ten curat, fin și a apelat și la volumizarea buzelor, dar fără a schimba prea mult aspectul natural al acestora.