Cum s-a fotografiat Marius Elisei, înainte ca Oana Roman să anunțe divorțul. Ce mesaj a transmis

Înainte ca Oana Roman să anunțe că se va separa de tatăl fetiței sale, alături de care a avut o căsnicie de șapte ani, Marius Elisei s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată. Imaginea a ajuns să fie postată pe rețelele sociale, iar la scurt timp vedeta le-a transmis fanilor săi mesajul emoționant legat de faptul că a divorțat deja. Sunt momente dificile pentru fiica lui Petre Roman, în mod clar, mai ales că aceștia își doresc din răsputeri să mențină o relație de prietenie, de dragul fiicei lor, Isabela, în vârstă de doar 5 anișori.

Cu câteva ore înainte ca Oana Roman să le dea tuturor vestea că ea și Marius Elisei nu mai formează, oficial, un cuplu, bărbatul și-a făcut un selfie și părea să fie la volanul mașinii sale. Totodată, cel despre care s-a aflat că este de astăzi fostul soț al vedetei apare cu zâmbetul pe buze și le-a urat fanilor de pe Instagram, acolo unde a publicat fotografia, un simplu „Neața”, însoțit de o serie de emoji-uri prin care și-a exprimat bucuria.

Printre motivele oferite legate de separarea de Marius Elisei, aceasta le-a dezvăluit tuturor că ar fi reprezentat și neajunsurile, pe care ambii soți le-au trăit pe timpul mariajului de aproape un deceniu. Miercuri, pe 11 decembrie, la scurt timp de la mesajul inițial, vedeta a mai transmis că ea și tatăl fetiței sale de cinci ani au divorțat deja, iar separarea a venit de curând.

„În aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele in care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și desi am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai functionează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere”, a dezvăluit Oana Roman, într-o postare foarte lungă, pe Facebook.