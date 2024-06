Cum s-a distrat Irina Columbeanu în România, după ce s-a întâlnit cu tatăl ei. Detaliul inedit observat de fani

Așa cum redacția noastră a mai scris, fostul milionar Irinel Columbeanu este în culmea fericirii, având în vedere că fiica sa, Irina Columbeanu a venit în România, iar cei doi au petrecut ceva timp împreună. Aflată pe tărâm românesc, fanii au aflat recent cum s-a distrat Irina Columbeanu în România, după ce s-a întâlnit cu tatăl ei, fiind vorba și de un detaliu inedit observat de fani.

La începutul lunii mai a.c., fostul milionar părea extrem de fericit. Era momentul în care afla că fiica sa, Irina Columbeanu, îl anunța că după o perioadă de cinci ani va reveni în România, iar asta i-a dat speranță și motivație lui Irinel Columbeanu. De altfel acesta vorbea despre surpriza frumoasă făcută de aceasta, declarând atunci că:

Pe 14 iunie, exact când în Germania începea Euro 2024, Irinuca Columbeanu ateriza pe aeroport, iar de atunci și până astăzi, tatăl și fiica au petrecut timp împreună.

Până la revenirea în România, așa cum povestea chiar tatăl tinerei, cei doi au vorbit doar la telefon, iar momentul reîntâlnirii a fost unul plin de emoție pentru amândoi.

În afară de zilele petrecute împreună, tânăra Irinuca Columbenau se pare că a plecat și într-o excursie prin țară, iar pe rețelele de socializare au apărut și imagini care arătau cum s-a distrat Irina Columbeanu în România.

În imaginile cu mica sa escapadă turistsică, fanii au observat și un anume detaliu, care a ieșit, de altfel, în evidență. Este vorba de un accesoriu extrem de scump purtat de Irina Colmbeanu, și anume este vorba de câteva genți extrem de scumpe pe care aceasta le-a avut cu ea în excursie.

De fapt, detaliul inedit observat de fani arată că fiica lui Irinel Columbeanu îi calcă pe urme mamei, iar gusturile sale sunt asemănătoare cu mult mai celebrei sale mămici, Monica Gabor, fostă Columbeanu.

Îmbrăcată cu un tricou subțire și o pereche de pantaloni de un albastru marin, scruți, Irinuca Columbenau apare în poze, dar nu fără aceste accesorii extrem de scumpe, gențile.

Un alt aspect inedit, și care ne arată camc are este relația dintre Irinel Columbeanu și fiica sa, este faptul că micuța a decis să-și ajute tatăl din punct de vedere financiar. După cum s-a aflat recent, Irinuca lucrează dincolo de ocean într-un restaurant cu specific italienesc, iar banii pe care îi câștigă a decis să îi trimită tatălui ei în România.

„În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Sunt hostess la un restaurant italian, dau meniuri și fac chestii d-astea, fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez.”, declara Irinuca, în emisunea „Fiță cu Adiță”.