Cum s-a despărțit Andreea Raicu de un iubit în miez de noapte. Ce i-a povestit lui Teo Trandafir

Andreea Raicu, în vârstă de 45 de ani, este una dintre cele mai cunoscute personalități de televiziune din țara noastră. După două decenii de activitate în acest domeniu, frumoasa brunetă s-a dedicat în totalitate vieții de antreprenor, fiind și un sprijin pentru femei. Fosta prezentatoare TV învață reprezentantele sexului frumos să aibă încredere în ele și să își atingă țelurile în viață ascultându-și vocea interioară. Desigur, nici subiectul relațiilor nu lipsește din conversațiile bloggeriței. Află în rândurile de mai jos cum s-a despărțit Andreea Raicu de un iubit în miez de noapte.

Este imposibil să nu fi auzit vreodată despre Andreea Raicu. La momentul actual, este una dintre cele mai admirate și îndrăgite femei din rândul vedetelor de televiziune. Dincolo de feminitatea care o caracterizează, fosta prezentatoare TV emană întotdeauna o stare de spirit plăcută.

Reprezentantele sexului frumos reușesc să găsească de multe ori un adevărat sprijin în Andreea Raicu. Bloggerița le învață pe femei cum să facă față provocărilor vieții pe plan sentimental și nu numai, ascultându-și vocea interioară.

Printre aspectele abordate de vedeta de televiziune în discursurile sale se numără și limitele impuse de o persoană pentru a se bucura de o relație sănătoasă cu un partener. Desigur, acestea variază de la un om la altul. Andreea Raicu a povestit, recent, cum a ajuns să se despartă de un fost iubit de-al său din cauza unui motiv surprinzător.

Dacă pe alte femei ar fi putut să nu le deranjeze gestul care a condus la sfârșitul relației în miez de noapte, iată că frumoasa brunetă nu a putut să treacă cu vederea atitudinea partenerului său de la acea vreme. Vezi în rândurile de mai jos ce nu a putut să tolereze Andreea Raicu.

Fosta prezentatoare de televiziune a vorbit, în cadrul unei intervenții televizate, despre multele relații pe care le-a avut de-a lungul timpului. Una dintre ele a uimit-o în mod special. Nu relația în sine, ci gestul unuia dintre foștii săi parteneri. Atitudinea bărbatului a condus imediat la despărțire, chiar în miez de noapte.

Deși nu a dezvăluit identitatea fostului său partener, vedeta a precizat că acesta avea o pasiune teribilă pentru jocurile pe calculator. Fosta prezentatoare TV a fost înțelegătoare și a încercat să tolereze acest lucru. Totul până în momentul în care fostul său iubit a făcut un gest nepotrivit, chiar în noaptea de Crăciun.

„Mi se pare o lipsă de respect. Am avut un iubit în urmă cu foarte mulți ani care se juca un joc „World of Warcraft”. În noaptea de Crăciun eram la niște prieteni. Era o petrecere foarte frumoasă și îmi spune că trebuie să mergem acasă. De ce acum? Şi spune: la 12:00 am un raid. Ne-am despărțit în noaptea aia.

Aceste raiduri erau de foarte mult timp. Am înțeles așa, dar când ne întâlnim cu toată lumea și din alte țări și luptăm… Mi se părea că la 20 si ceva de ani încă să ne mai luptăm… Mai bine ne bucurăm de viață”, s-a exprimat Andreea Raicu, într-o intervenție pentru emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D.