Cum reuşeşte un miliardar să arate la 45 de ani ca la 18. Suma cheltuită anual de bărbat este una uriaşă: „Sună extrem”

Un miliardar a reușit să surprindă cu imaginea sa. Bărbatul a stârnit invidie în rândul altor masculi cu look-ul său impresionant care vrea să sfideze natura. Acesta are 45 de ani, dar arată ca la 18. Magnatul cheltuie foarte mulți bani pentru a avea grijă de imaginea sa. ,,Ceea ce fac poate suna extrem, dar încerc să demonstrez că auto-vătămarea și degradarea nu sunt inevitabile”, a subliniat el.

Un miliardar vrea să arate din nou ca la 18 ani: bărbatul de 45 de ani cheltuie anual o avere pentru asta

Un dezvoltator de software care are 45 de ani își dorește să arate mereu tânăr, așa că el cheltuie o avere an de an pentru a-și schimba imaginea. Bărbatul a susținut de-a lungul timpului că a scos din buzunare câte două milioane de dolari pe an doar pentru a fi confundat cu un băiat de 18 ani.

Bryan Johnson a reușit să găsească rețeta succesului, iar de la 30 de ani se bucură de o avere în valoare de nouă cifre, după ce acesta și-a vândut compania de procesare a plăților Braintree Payment Solutions către eBay în numerar.

Majoritatea oamenilor au văzut că el este obsedat de felul în care arată, iar mai apoi cel din urmă le-a dezvăluit rutina zilnică pe care o respectă cu strictețe despre care spune că i-a oferit inima unui tânăr de 37 de ani, pielea unui tânăr de 28 de ani și capacitatea pulmonară unui adolescent de 18 ani, dar Bryan nu se oprește aici.

Johnson are o echipă fabuloasă formată din 30 de medici și experți în sănătate regenerativă care îl supraveghează constant. Scopul este ca în cele din urmă toate organele majore (creierul ficatul, rinichii, dinții, pielea sau părul) să funcționeze așa cum erau la finalul adolescenței sale.

,Ceea ce fac poate suna extrem”

Inițiativa este cunoscută drept ,,Project Blueprint” și îi cere bărbatului să respecte o dietă vegană aspră în valoare de 1.977 de calorii pe zi, un regim zilnic de exerciții care durează o oră, un program de exerciții de mare intensitate de trei ori pe săptămână și să meargă la culcare în fiecare seară la aceeași oră.

Majoritatea oamenilor au rămas fără cuvinte când au auzit sacrificiile pe care le face bărbatul pentru a atinge din nou tinerețea, iar mulți dintre ei i-au mărturisit pe rețelele de socializare că viața sa este trăită la extrem.