Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”

Laura Cosoi se află în vacanță în Bali alături de soțul și fetițele ei, acolo unde momentele de relaxare sunt, uneori, alterate de tensiuni inerente unei vieți de familie. Cu toate acestea, vedeta a fost profund impresionată de întâlnirea neașteptată cu o admiratoare din România, care i-a transmis un mesaj emoționant pe plajă.

Laura Cosoi, întâlnire surprinzătoare cu o admiratoare

În timp ce se afla pe plajă, Laura Cosoi a fost abordată de o tânără româncă care a recunoscut-o și a dorit să-i transmită cât de mult o apreciază pe ea și pe familia ei. Vedeta a povestit întreaga experiență pe rețelele sociale, explicând impactul emoțional al momentului:

”Astăzi, pe plajă, o tânără din România s-a apropiat de mine doar ca să-mi spună, cu un zâmbet cald, cât de ”minunată” i se pare familia noastră și câtă inspirație simte că îi ofer, zi de zi.

A fost delicată, scurtă, sinceră. N-a vrut să mă rețină. A plecat repede, dar a lăsat în urmă o liniște care mi s-a așezat adânc în suflet.

Pentru că, în timp ce îmi vorbea cu atâta admirație, în mintea mea încă rulau, în buclă, scenele de mai devreme:

– o discuție aprinsă cu Cosmin, chiar lângă piscină;

– fetele, agitate și greu de liniștit;

– eu, cu lacrimi înghițite și gânduri grele despre cum nu sunt mama sau soția care mi-aș dori să fiu.

Și totuși… în ochii ei curați, eram imaginea unei familii de vis.

Paradoxal? Poate. Dar, în același timp, adevărat.”

Viața de familie, cu suișuri și coborâșuri

Laura Cosoi a explicat că, deși momentele de tensiune fac parte din realitatea lor, dragostea și comunicarea îi ajută să depășească orice obstacol:

”Viața noastră este frumoasă – da. E plină de emoții, de momente unice, de râsete și aventuri. Dar există și zile ca aceasta. Zile în care nimic nu se leagă, copiii sunt greu de mulțumit, soțul e copleșit, iar eu… eu mă simt ca un meteorit rătăcit, care încearcă, cu ultimele forțe, să țină totul împreună. Chiar și într-un colț de paradis, cu apusuri demne de picturi. Norocul nostru? Ne trece repede. Știm să ne regăsim. Dar ceea ce nu i-am spus – și aș fi vrut – este asta: viața noastră nu e perfectă. E reală. Cu suișuri și coborâșuri. Cu certuri și împăcări. Cu oboseală cruntă și iubire nemăsurată. Cu momente în care pare că totul se destramă… și altele în care dragostea ne coase, la loc, fir cu fir. Asta e realitatea noastră: imperfectă, dar profund adevărată. Și plină de iubire. Și da – copiii sunt cel mai intens antrenament de gimnastică a minții.”

Vezi și Laura Cosoi, victima furtului de identitate. Mulți oameni au pierdut deja bani: „Îmi pare rău”!

Cum reușesc să depășească momentele tensionate

Chiar și în momentele tensionate, Laura Cosoi și partenerul ei de viață găsesc resursele de a se împăca și de a-și reconstrui echilibrul familial.

În vacanța din Bali, aceștia se bucură de clipele simple alături de fetițe, iar experiența cu admiratoarea româncă a oferit vedetei o perspectivă diferită asupra propriei familii, amintindu-i cât de apreciată și inspiratoare este viața lor împreună.

Vezi și Laura Cosoi, „momente apocaliptice” în vacanță. Cum a trăit vedeta blackoutul din Portugalia!