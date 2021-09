Cum reduci consumul de gaze al centralei termice. Trucuri utile pentru toți românii, în prag de iarnă

Acum că vara s-a terminat și sezonul ploios a venit, pe timp de toamnă și iarnă românii se îngrijorează cel mai tare atunci când vine vorba de consumul de gaze. Care sunt trucurile cu ajutorul cărora poți să reduci din costuri în sezonul rece.

Trucuri pentru a reduce consumul de gaze pe timp de iarnă

Toți românii au aceeași preocupare atunci când se apropie sezonul rece, anume cum să facă pentru a avea un consum de gaze cât mai mic la centrala termică.

Specialiștii recomandă să luăm în calcul câteva mici secrete pentru a ne asigura că factura de gaze va fi cât mai mică, iar costurile vor fi ținute sub control.

Atunci când alegi o centrală termică, cel mai indicat ar fi să cumperi o centrală termică economică, mai precis una din clasa superioara de consum. În acest mod, vei ști din start că factura la gaze nu va depăși cu mult suma pe care tu ești dispus să o dai.

Mai departe, un alt truc interesant se referă la setarea corectă a temperaturii apei calde. Pentru ca centrala să funcționeze cum trebuie, specialiștii spun că este indicat să o setezi la valoarea de 50 grade Celsius, pentru că dacă este fierbinte vei folosi și apa rece.

Atenție. Un alt lucru foarte important este să nu lași apa caldă să curgă prea mult. În felul acesta centrala nu va mai consuma gaze pentru a încălzi apa de pomană, iar în timp vei simți cum ai economisit o anumită sumă de bani.

De asemenea, un alt secret util este să folosești un detector de gaze. Acesta are rolul de a te informa deîndată daca centrala ta termincă are anumite probleme, precum anumite scurgeri minore. Un alt truc important este să faci revizia centralei termice la un anumit interval de timp.

De ce este importantă revizia centralei termice

Centrala termica trebuie mentinuta in perfecta stare de functionare. Tocmai de aceea este necesar sa faci reviziile la timp, in fiecare an. Nu uita nici de verificarea instalatiei de incalzire sau de schimbarea filtrelor anticalcar. In acest fel inveti si cum sa folosesti centrala termica pentru a reduce consumul de gaze.

Va fi necesara si citirea indexului contorului de gaze in fiecare luna, pentru a evita posibilele facturi umflate. Nu uita ca vorbim despre consumul real, asa ca nu vei vrea sa primesti o factura cu consumul estimat, atat cat crede furnizorul de gaze ca folosesti.

Termostatul centralei termice trebuie programat astfel incat temperatura de la interior sa nu depaseasca valoarea de 24 grade Celsius. In acest fel, poti face economii de pana la 15%.