Cum reduci consumul de energie în 2023. Așa vei plăti mai puțini bani la factură

Află cum reduci consumul de energie în 2023. Reprezentanți ai unuia dintre principalii furnizori de electricitate și gaze naturale de la noi din țară au oferit sfaturi importante pentru români. Ce mici schimbări trebuie să faci pentru a plăti mai puțini bani la factură.

Cum reduci consumul de energie în 2023

În contextul creșterii facturilor pe care românii trebuie să le plătească, lună de lună, la electricitate și gaze, reprezentanții unuia dintre cei mai mari furnizori de la noi din țară au oferit câteva sfaturi celor care caută soluții pentru a-și reduce consumul.

„Eficienţa energetică acoperă un ansamblu vast de măsuri, dar un prim pas, simplu de aplicat şi cu efect imediat în consum, este să evităm risipa de energie. Adică să fim atenţi la acele activităţi din gospodărie care duc la un consum inutil de electricitate. Pentru o gospodărie cu dotări moderne, în care locuiesc trei persoane, consumul anual de energie electrică este de aproximativ 3.400 kWh, conform unor estimări realizate de instituţii internaţionale. Este însă posibil să reducem simţitor consumul, chiar cu până la 30%, dacă aplicăm câteva măsuri”, a transmis E.ON Energie România.

Bucătăria este unul dintre principalele surse de consum de electricitate – aproape 30% din necesarul energiei domestice. Într-un an, aragazul electric are un consum de aproximativ 445kWh. Dacă facem anumite schimbări, putem economisi până la 120 kWh pe an.

„Foloseşte întotdeauna un capac, va reduce consumul de energie cu până la două treimi, echivalentul a 60 kWh salvaţi; evită, dacă este posibil, să preîncălzeşti cuptorul şi găteşte cu căldură reziduală. Astfel, vei economisi 60 kWh; alege întotdeauna oala potrivită pentru dimensiunea zonei de gătit”, se arată în comunicatul companiei.

Citește și: Reducere cu 50% a facturilor la energie electrică. Ce români vor beneficia de acest ajutor

Sfaturile specialiștilor

Și becurile din locuință contribuie semnificativ la factura de energie electrică. „Înlocuieşte becurile clasice cu becurile economice, care consumă cu 75% mai puţină energie şi astfel poţi economisi până la 250 kWh; foloseşte prize de alimentare cu comutatoare pentru a opri complet dispozitivele electronice”, se mai arată în documentul E.ON.

Într-un interval de 12 luni, mașina de spălat vase consumă 245 de kWh. Pentru a menține consumul cât mai mic, se recomandă să fie încărcată complet și să nu se folosească programele de prespălare.

„Televizorul consumă anual 190 kWh. Dacă alegi un TV cu diagonala peste 100 cm, verifică să se încadreze în clasa energetică A, iar pentru un ecran mai mare alege clasa A+; porneşte televizorul doar atunci când te uiţi cu adevărat; vizionează în format HD, va consuma mai puţină energie decât în Ultra HD sau 4K; televizoarele LED consumă chiar şi de trei ori mai puţin decât televizoarele de tip plasmă. Routerul WLAN pentru internetul wireless consumă anual 135 kWh. Opreşte routerul WLAN dacă nu eşti acasă pentru o perioadă mai lungă de timp sau când pleci în vacanţă”, se mai arată în comunicatul citat.

Citește și: Facturi mai mici la încălzire cu 90% pentru acești români. Ce soluție unică în țară au găsit autoritățile