Cum reacționează Cristinel Dăncilă, atunci când partenera sa de viață este insultată. Soțul Vioricăi Dăncilă a făcut mărturisiri uimitoare

Viorica Dăncilă este căsătorită de 36 de ani cu Cristinel Dăncilă, manager la OMV Petrom, dar și fost consilier PSD. Cum reacționează atunci când partenera sa de viață este insultată? A povestit totul într-un interviu pentru Antena 3.

Viorica Dăncilă a decis ca la finalul campaniei electorale să își deschidă ușa casei pentru un interviu cu jurnaliștii de la Antena 3. Candidata la prezidențiale din partea PSD l-a avut alături pe soțul ei, Cristinel Dăncilă, manager la OMV Petrom și fost consilier PSD în Consiliul Județean Teleorman. Cei doi sunt căsătoriți de 36 de ani și au împreună un fiu adoptat, Victor Florin.

Întrebat ce simte și care îi este reacția atunci când partenera este adesea jignită și ironizată, în urma greșelilor de protocol ori erorilor în exprimare, Cristinel Dăncilă a explicat că el mereu și-a încurajat și susținut moral soția. De altfel, acesta nu este nicicum de acord cu criticile primite de Viorica, având numai cuvinte de laudă la adresa ei, astfel că o sfătuiește să meargă mai departe.

”A fost un model de corectitudine și inteligență”

„Încă din facultate a fost un model de corectitudine şi de inteligenţă pentru ceilalţi colegi. Când am început serviciul, niciodată ea nu mi-a cerut un favor când eu eram directorul ei şi puteam să fac anumite lucruri. Din contră, le spunea colegilor că am plecat în schelă, şi să mai facă şi altceva.

Primul interviu cu soții Dăncilă #1 Cum a început o căsnicie frumoasă, de 36 de ani. Vă invităm să urmăriți un fragment din primul interviu cu soții Dăncilă! Publicată de Partidul Social Democrat pe Joi, 21 noiembrie 2019

Tot timpul am admirat comportamentul ei, sosea mereu la serviciu înaintea tuturor. Nu am premiat-o niciodată pentru că era soţia directorului”, a povestit Cristinel Dăncilă.

Îneputul relației lor

Soțul candidatei PSD la alegerile prezidențiale 2019 a mai povestit și cum au fost începuturile relației lor, când s-au mutat împreună.

„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraș. Venise de la oraș și am dus-o cu trenul și am luat-o cu căruța de la gară”, a povestit soțul Vioricăi Dăncilă. „Au ieșit tata, mama. Le-am zis: Tată, mamă, v-o prezint pe viitoarea mea soție”, a mai spus Cristinel Dăncilă.