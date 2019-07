Cum reacționează chef Sorin Bontea de la Antena 1, atunci când prietenii îi cer rețete de gătit

Chef Sorin Bontea, jurat al show-ului „Chefi la cuţite”, mărturisește că respectă întotdeauna o regulă de aur, atunci când merge în vizită la prieteni. Îi place mai mult să fie gazdă sau musafir? Cum se comportă, în ambele situații, puteți afla din materialul de mai jos.

Sorin Bontea, momente din copilărie

Sorin Bontea a povestit despre copilăria sa, acolo unde a învățat, de la familie, ce înseamnă să fii ospitalier în adevăratul sens al cuvântului: ”Îmi aduc aminte că la noi, în familie, atât bunicii cât și părinții puneau pe masă tot ce aveau mai bun, in fiecare zi de sărbătoare, la fiecare vizită. De la farfurii, tacâmuri, la față de masă și, evident, cele mai bune bucate, care pe vremea aceea se găseau foarte rar”.

Și pentru că în majoritatea timpului se află la bancul de lucru, meseria sa de chef vine la pachet și cu un mic obicei, pe care nu se sfiește să îl mărturisească: ”Îmi place să fiu gazdă, dar îmi place să fiu și musafir, depinde de situație. Totuși dacă merg în vizită am o regulă de aur: nu gătesc! Toți încearcă să fure secrete, rețete, dar nu cedez. Dacă vor rețete se găsesc și la medic, compensate!”, glumește acesta.

Ce înseamna pentru chef Bontea sã fii o gazdã perfectă

”O gazdă perfectă trebuie să facă musafirul să se simtă bine în casa sa, pentru că…acesta e și scopul vizitei, nu? Trebuie să își dorească să se întoarcă. Dacă stau până târziu și nu vor să plece, e semn bun, dar dacă îi doare brusc ”stomacul”, îți dă de gândit! Tata, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă, când se întindea prea mult la masă cu musafirii: ”Nevastă, noi ne-om culca, că domnii s-or duce”!”, spune acesta.

Gazda Perfectã, show-ul care va avea premiera pe 5 august, de la ora 17:00, la Antena 1, are la bază formatul internaţional Come dine with me, format ce a cucerit publicul din peste 40 de ţări, printre care SUA, Italia, Spania, Anglia sau Franţa. 5 concurenţi, 5 zile, 5 case diferite. Acestea sunt ingredientele unui show ce promite să găsească Gazda Perfectă.