Cum poți lua gratuit produse de la Lidl România. Puţini clienţi ştiu trucul

Poate ai aflat sau nu, că poți lua din magazinele Lidl anumite produse gratis. Da, ai citit bine, iar asta o poți face doar folosind așa-numitele cupoane plus. Cum poți lua gratuit produse de la Lidl România, îți explicăm în cele ce urmează. Vezi care sunt pașii pe care trebuie să-i faci și beneficiezi de produse de calitate.

Magazinele Lidl România și cupoanele plus

Odată cu evoluția tehnologiei, inclusiv gigantul Lidl a decis că este momentul digitalizării. Inclusiv în România există deja în magazinele Google Play și Apple Store aplicația Lidl Plus, cu ajutorul căreia poți afla mult mai rapid care sunt ofertele săptămânii, discounturile aplicate în magazinele Lidl România și nu numai.

Dar, ceea ce poate nu știi este că în aplicație ai și cupoanele plus, care îți pot face viața mai ușoară și, în același timp, te ajută să cheltui mai puțin, odată ajuns la rafturi.

Cupoanele plus sunt o altă modalitate de a economisi bani prin aplicația Lidl Plus. Fiecare Cupon Plus durează o lună calendaristică și puteți câștiga alte cupoane bonus atunci când atingi anumite obiective de cheltuieli.

Tot ceea ce ai de făcut este să scanezi cardul Lidl Plus, regăsit în aplicație, la casa de marcat de fiecare dată când faci cumpărături, iar cheltuielile eligibile vor fi adăugate la totalul lunar în Cupoanele Plus.

Aceste cheltuieli eligibile, odată adugate în Cupoanele Plus, vor genera așa-zisele recompense cu cupon care vor fi trimise direct în secțiunea „Cupoane” a aplicației după ce atingi un obiectiv de cheltuieli.

Asigură-te că verifici data de pe cuponul tău, deoarece ai la dispoziție 7 zile de la data de primire pentru a-l folosi, și un alt aspect, nu uita să consulți cuponul individual pentru detalii.

O să te întrebi la ce te ajută aceste cupoane plus, iar răspunsul încercăm să ți-l dăm aici, așa că citește mai departe ca să aflii cum poți lua gratuit produse de la Lidl România.

Cum poți lua gratuit produse de la Lidl România cu ajutorul cupoanelor plus

Înainte de a trece la aceste explicații, trebuie să mai știi că fiecare cupon plus durează doar o lună calendaristică, iar cheltuielile tale lunare nu pot fi reportate în luna următoare. Trebuie să mai știi, în același timp, că valoarea oricăror retururi sau rambursări va fi dedusă din cheltuielile lunare eligibile pentru Cupon Plus.

Acum hai să aflăm cum poți lua gratuit produse de la Lidl România, pașii fiind regăsiți și pe site-ul Lidl România. În primul rând va trebui să instalezi aplicația Lidl Plus, iar la secțiunea „Cupoane” să-ți activezi funcția „Cupon Plus”. Apoi, conform condițiilor campaniei, ai de trecut patru praguri, după cum urmează:

Pragul 1 – cumpără produse de minimum 250 de lei

Pragul 2 – cumpără produse de minimum 500 de lei

Pragul 3 – cumpără produse de minimum 750 de lei

Pragul 4 – cumpără produse de minimum 1.200 de lei

Odată ce ai activat „Cuponul Plus”, toate aceste cheltuieli, așa cum spuneam mai devreme, se vor salva în aplicație, iar ulterior, cu fiecare din cele 4 praguri atinse, primești un cupon cu un anume premiu, asta însemnând cel puțin 2 produse gratuite din care va trebui să alegi minim unul.

Campania „Acticvează Cuponul Plus”, conform informațiilor publicate de Lidl România, este valabilă de la 1 ianuarie și până pe 31 ianuarie 2023. Tot ce ai de făcut este descarci aplicația de pe Google Play pentru Android, AppGallery pentru posesorii de terminale mobile Huawei, sau de pe App Store pentru cei cu terminale iPhone – iOS, și să activezi funcția.

Baftă la cumpărături și la cupoanele plus de la Lidl România!