Cum poți calcula vârsta câinelui tău? Trucul care îți arată exact câți ani are

Câinele este cel mai bun prieten al omului, un statut câștigat pe drept, deoarece este cea mai loială creatură de pe planetă. Deși blănoșii noștri ocupă un loc important în viața noastră, rareori știm cum să le calculăm vârsta exactă, deoarece durata de viață depinde în funcție de mai mulți factori. Câți ani are, de fapt, cățelul tău.

Câți ani trăiește, de fapt, câinele tău

Durata de viață a cățeilor noștri diferă de la o rasă la alta. De exemplu, specialiștii spun că patrupezii de talie mică ajung să trăiască mai mult decât câinii de talie mare, deși cei dintâi ajung la maturitate mult mai devreme decât dulăii.

Cu toții știm că durata medie de viață la câini este cuprinsă între 10 și 12 ani, deși există anumite cazuri în care patrupezii trăiesc 15 sau chiar și 20 de ani, în timp ce alte rase nu ajung nici măcar la vârsta de 8 anișori.

Câinii de talie medie trăiesc între 6 și 16 ani, iar cercetătorii au găsit o metodă prin care poți determina ce vârstă are patrupedul tău în ani „câinești”. Deși toți românii știu mitul potrivit căruia 1 an din viața câinilor este echivalentul a 7 ani umani, specialiștii de la Asociatia Veterinarilor din America sunt de altă părere.

Conform lor, primul an de viață al unui câine de talie medie este egalul a 15 ani umani. Al doilea an din viața blănosului face cât 9 ani ai omului, iar din al treilea an de viață fiecare aniversare a câinelui tău este echivalentul a 5 ani din viața ta.

De asemenea, rasele amestecate sau corciturile au o durată de viață mult mai mare decât câinii de rasă pură. Totodată, câinii castrați tind să trăiască cu aproximativ un an mai mult decat cei care nu au fost supuși unei astfel de intervenții.

Cum ai grijă de igiena patrupezilor tăi

Câinii comunică prin mirosuri, lucru știut de toată lumea. Cu toate acestea, igiena animalelor este la fel de importantă precum cea a oamenilor, motiv pentru care stăpânii câinilor sunt extrem de atenți atunci când simt că ceva nu este în regulă cu blănosul lor.

Deși au o viață activă, câinii au un miros aparte, ce poate deveni iritant pentru stăpânii lor, mai ales în situația în care aroma se impregnează în toate camerele din locuință.

În primul rând, câinii trebuie periați în mod regulat. Chiar dacă au blana mai lungă sau mai scurtă, toți câinii au obiceiul de a se scărpina, moment în care părul li se încurcă, dezvoltând câlți, mai mici sau mai mari.

În al doilea rând, este indicat să folosești un șampon special pentru câini, nu săpunuri de casă sau cele din comerț. Câinii au pH-ul pielii diferit de al nostru, motiv pentru care igiena lor corporală necesită mai multă atenție. De asemenea, este recomandat să-i faci baie câinelui tău o dată la 2-3 luni, nu mai des.

Dacă vrei să scapi de toate bacteriile, specialiștii recomandă să folosești câteva picături de oțet în șamponul câinelui tău, un truc genial care te va ajuta să scapi de mirosurile neplăcute.