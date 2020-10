Cum pot lua elevii și preșcolarii caculatoare gratuit. Noul program din România

Noul program din România care le vine în ajutor învățăceilor, dar și altor instituții. Asociația „Ateliere Fără Frontiere” a lansat un nou program cu ajutorul cărora unitățile de învățământ pot să profite acum pentru a beneficia de zeci de calculatoarele. Totul gratuit!

„Dăm Click pe România 2020”: Elevii și preșcolarii, calculatoare gratuit cu ajutorul noului program

Asociația „Ateliere Fără Frontiere” a lansat programul „Dăm Click pe România 2020”, parte din platforma de donații de calculatoare EduClick. Cu ajutorul acestuia, va dota cu 2.000 de calculatoare unitățile de învățământ din țară, totul pentru ca școlarii să aibă parte de bune condiții în evoluția lor. Ediția este realizată în perteneriat cu Kaufland România și OMV Petrom. În acest context, toate școlile, liceele și grădinițele sau organizațiile non-profit și instituțiile publice sociale din Suceava care au nevoie de calculatoare pot beneficia de acestea prin noul program. Tot ce trebuie să facă este să-și înscrie în concurs proiectele educaționale, de formare sau integrare cu ajutorul unui formular care trebuie trimis până la data de 1 noiembrie. În procesul de jurizare vor fi considerate proiectele dedicate copiilor și tinerilor care propun soluții în beneficiul comunităților defavorizate. Cei care vor câștiga urmează să afle premiile pe data de 5 noiembrie. Calculatoarele donate din acest program fac parte din echipamentele IT folosite pe care „Ateliere de Frontieră” le adună anul acesta de la companii și diverse organizații, recondiționate de persoanele vulnerabile și dezavantajate care lucrează la unul din ateliere, arată monitorulsv.ro.

„Aflat la a cincea ediție, programul – Dăm Click pe România – reprezintă un răspuns la impactul crizei generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 asupra învățământului românesc, care a reliefat și a adâncit una din problemele majore, existentă și anterior, și anume cea a lipsei accesului la educația digitală, una din cauzele principale fiind lipsa echipamentului IT din școală și mai nou, odată cu criza, din locuințele elevilor”

Organizatorii campaniei

Școala online dă bătăi de cap familiilor fără posibilități

Criza sanitată a creat probleme în special părinților fără posibilități care nu le-au putut oferi până acum laptop-uri, calculatoare sau alte gadget-uri de ultima generație copiilor lor. Cu toate astea, nu era o primordială nevoie până acum, când restricțiile din cauza numărului mare de infectări a făcut ca autoritățile să suspende toate cursurile.

„Soluția” ministrului Anisie pentru elevii fără curent electric

Reporter: I-ați luat în calcul și pe cei care nu au curent electric acasă, deci nu au cum să se conecteze cu tableta la la internet?

Monica Anisie: Bineînțeles că s-au luat și astfel de măsuri încă din perioada în care am fost în situația de urgență. Cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online. Acolo unde nu a existat această posibilitate unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii, în așa fel încât să continue învățarea. Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu Televiziunea Română programul „Teleșcoala”, prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale.