Cum poate să arate un avion de pasageri spre Rusia în interior. Imaginile care au devenit virale pe internet. Video

Cum poate să arate un avion de pasageri spre Rusia în interior? Pe 24 februrarie era declanșată invaziei în Ucraina. De atunci, din ce în ce mai multe zboruri spre Rusia, fie sunt anulate, fie avioanele sunt aproape goale. În această iarnă, companiile aeriene din Europa zboară cu avioane de pasageri, uneori aproape goale, spre capitala rusă. Imaginile postate recent pe rețelele de socializare arată cum poate să arate un avion de pasageri spre Rusia. Imaginile au devenit virale pe internet.

Invazia Rusiei în Ucraina are un impact uriaș asupra transportului aerian. Spațiul aerian al Ucrainei, Moldovei și o parte din spațiul aerian al Belarusului au fost închise pentru zborurile comerciale din motive de siguranță. În tot acest timp, unele companii aeriene au luat, de asemenea, măsuri împotriva zborurilor către și prin Rusia.

De exemplu, compania aeriană olandeză KLM a oprit toate zborurile către Rusia la 26 februarie. Decizia venea cu o zi înainte ca Olanda să își închidă spațiul aerian pentru aeronavele rusești.

Până în prezent, toate cele 27 de state membre ale UE, plus Elveția, Albania, Canada, Islanda, Norvegia și Regatul Unit au interzis aeronavelor rusești să intre pe teritoriul lor. Ca răspuns, Agenția Federală a Rusiei a interzis tuturor zborurilor din aceste țări să intre în spațiul său aerian.

Site-urile de rezervări de vacanțe au reacționat și ele la invazia rusă în Ucraina. Expedia Group și Bookings Holdings, cei mai mari doi vânzători de călătorii din SUA, au anunțat într-o declarație de 8 martie că au încetat să mai vândă rezervări către și dinspre Rusia.

Majoritata companiilor aeriene europene și-au anulat zborurile spre și dinspre Rusia. Pe plan local, companiile aeriene rusești nu au nicio problemă în a-și menține zborurile, dar și alte companii externe care au zboruri spre Rusia, cu toate că realitatea este cu totul alta. Recent, pe canalul de twitter NEXTA au fost publicate imagini care surprind cum poate să arate un avion de pasageri spre Rusia în interior.

Flights to #Russia today look like this

What happened, who knows? pic.twitter.com/UOUVqDtlJB

— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022