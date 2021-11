Cum plantezi corect pomii fructiferi. Așa se prind puieții, garantat!

Mulți oameni cred în mod eronat că pomii fructiferi cresc doar pentru că plantează semințe, dar semințele dintr-un fruct produc de fapt un nou soi care este un hibrid de două plante. Noua plantă va fi același tip de plantă, dar fructele și porțiunile vegetative ale acesteia pot să nu arate la fel, deoarece planta este „heterozigotă”. Prin urmare, toți pomii fructiferi trebuie să fie înmulțiți vegetativ, fie prin metode de altoire, fie prin înmugurire.

Pomii fructiferi și cultivarea lor, o adevărată artă

Altoirea și înmugurirea necesită să aveți un portaltoi sau o plantă mamă compatibile pe care să puteți atașa soiul dorit. O modalitate ieftină de a obține un portaltoi pentru răsad este să colectați semințe de la tipul de plantă pe care o înmulțiți.

Semințele tuturor fructelor obișnuite, măr, pere, piersici și cireșe, necesită o perioadă de răcire înainte de a germina și de a forma noi plante. Perioada de răcire are loc după ce fructele sunt coapte.

Această perioadă este cunoscută fie sub numele de repaus sau maturare. În această perioadă embrionul se dezvoltă până la maturitate. Acest lucru se realizează prin supunerea semințelor unui tratament la rece.

Pomii fructiferi plantați în sezonul propice cultivării ne vor oferi, în câțiva ani, o viață întreagă de recolte hrănitoare, recolte de care ne vom bucura alături de copiii noștri. În funcție de locul în care locuiți, probabil căștiți că pomi fructiferi se cultivă, în general, primăvara.

Regula generală este simplă. Este sigur să plantezi până când copacii au înfrunzit și au terminat de înflorit. Da, puteți înfige copacii în pământ câteva săptămâni după aceasta, dar amintiți-vă, cu cât plantați mai târziu în sezon, cu atât copacii se vor dezvolta mai lent.

Sfaturi importante pentru plantarea corectă a pomilor fructiferi

Pomii fructiferi, atunci când sunt plantați și îngrijiți corespunzător, vă vor oferi mulți ani și chiar zeci de ani de recolte. Există câteva sfaturi de plantare a pomilor fructiferi care vă vor asigura succesul.

Plantarea incorectă de pomi fructiferi le poate împiedica creșterea și chiar le poate provoca moartea. Ceea ce înseamnă că atunci ar trebui să o luați de la capăt, ceea ce costă mai mulți bani și trebuie să așteptați mai mult pentru a vă bucura de recoltele de fructe.

Dacă trebuie să vă mutați într-un mediu complet nou, cum ar fi o casă sau un apartament nou sau chiar un alt oraș sau țară, veți avea nevoie de destul timp și de îngrijire personală pentru a vă adapta. Copacii și plantele în general sunt la fel.

Nu poți să arunci un copac la întâmplare în grădină și să nu ai grijă de el. Nu va avea cel mai bun început în noua sa locație. oate că unii copaci vor fi suficient de rezistenți, dar cei mai mulți probabil vor muri în primul an dacă neglijezi modul în care îi plantezi sau îl ignori după plantare.

Așadar, să ne uităm la cele mai importante sfaturi de plantare a pomilor fructiferi de care trebuie să ții cont.

Alegerea pomului fructifer potrivit pentru locația potrivită

Chiar înainte de a planta un pom fructifer, poți face o mare greșeală dacă nu știi ce pom poți să plantezi. Plasarea oricăror pomi fructiferi pe care îi plantați în locul potrivit va fi crucială pentru copac și pentru restul plantelor din curtea dvs.

De exemplu, dacă vrei să plantezi un prun galben care este pur și simplu prea mare pentru curtea ta. Nu numai că nu își poate întinde cu adevărat crengile la maxim, dar poate afecta și alți pomi aflați lângă el.

În fiecare an trebuie tuns puternic pentru a-l ține sub control. Deci, atunci când mergi să cumperi un copac, încearcă să culegi soiuri de pitici. Acestea sunt soiuri care au fost altoite special, care este o modalitate prin care un copac în mod normal mare poate fi alăturat unui copac pitic pentru a menține copacul mic.

Alternative spalier sau cordon

Cealaltă alternativă într-o curte mică este să crești sub formă de spalier sau cordon, există atât tehnici speciale de plantare, cât și de tăiere, care mențin copacul compact. Unele soiuri de copaci sunt mai potrivite pentru aceste metode decât alte soiuri. Așa că atunci când îți alegi pomul de la pepinieră, vorbește cu personalul care vinde acest fel de pomi, deoarece te poate ajuta să-l alegi pe cel potrivit.

Spalier este atunci când plantezi un copac pe un perete sau un gard și apoi antrenezi copacul să crească plat pe perete. Cordonul reduce în esență copacul la un singur trunchi principal cu fructe care ies din el. Nu există ramuri orizontale lungi, astfel încât copacii pot fi plantați aproape unul de celălalt, la rând.

Odată ce ți-ai ales copacul și l-ai adus acasă, acum este timpul să-l plantezi. Dar aici mulți grădinari fac greșeli care pot afecta rata de supraviețuire a copacului. Să ne uităm la aceste greșeli și cum să le evităm.

Chiar și copacul potrivit poate fi în locația greșită. Atunci este o problemă pentru sine și pentru restul curții din spate sau din față. Cea mai mare problemă cu plasarea este ce alte plante vor umbri.

Dacă cultivați legume, precum și pomi fructiferi, într-o curte mică de exemplu, pomii tăi fructiferi au șanse mari să umbrească cel puțin o parte din grădina de legume pentru o parte a zilei.

Plantați pomii fructiferi în partea de nord

Copacii ar trebui să fie plantați în mod ideal în partea de nord a oricăror alte plante care au nevoie de multă lumină solară. De asemenea, copacii nu ar trebui să fie plantați într-o zonă foarte joasă, unde s-ar putea obține apă stătătoare frecventă după ploi puternice. Rădăcinile copacilor trebuie să aibă acces la aer în sol pentru a supraviețui, iar solul îmbibat cu apă nu are mult aer.

Și chiar dacă crezi că ai putea dori umbra vara, încearcă să ții copacii departe de zonele de relaxare, cu excepția cazului în care ești dispus să cureți frecvent. Primăvara pomilor fructiferi le cad florile, vara fructele și frunzele toamna. De asemenea, țineți copacii departe de canalizare și conducte de apă. Rădăcinile lor pot provoca în special daune plăcilor de drenaj de lut.

Pregătiți corect locul pentru pomii fructiferi

Doar să sapi o groapă, să arunci copacul și să speri la ce este mai bun, probabil că nu va avea succes. Arborele fie va muri, fie va dura pentru totdeauna să se stabilească, dacă se va întâmpla. Un copac nou plantat are destul de mult de luptat pentru a se stabili. Ultimul lucru de care are nevoie este ca alte plante din jurul lui să ia substanțele nutritive din solul de care are nevoie.

Așadar, asigurați-vă că îndepărtați toată gazonul într-un cerc de cel puțin 2-3 metri în jurul găurii de plantare. Dacă aveți alte plante în locație, mutați-le sau îndepărtați-le. Dacă mutați tufișuri mature, asigurați-vă că faceți acest lucru primăvara sau toamna, deoarece atunci vor avea cele mai bune șanse de a se recupera.

Nu este nevoie să pregătiți întreaga zonă. Puteți doar să scoateți semințele de buruieni la suprafață și să distrugeți structura solului. Tot ce vei face este să sapi o groapă de dimensiune adecvată pentru copac.

Plantarea corectă a pomilor fructiferi

Există doi pași importanți pentru a vă asigura că ați plantat un copac corect în sol. Este vorba de adâncimea de plantare și ceea ce puneți în gaura de plantare. În primul rând, este esențial pentru supraviețuirea copacului tău să-l aibă la adâncimea potrivită în sol. Sfatul tradițional este să-l plantați în gaură la aceeași adâncime ca și în recipientul de pepinieră. Există o singură problemă cu asta, unele pepiniere nu au copacul la nivelul potrivit în ghiveci!

Deci, de unde știi cât de adânc să plantezi un copac și să nivelezi pământul în jurul trunchiului? Doriți ca erupția trunchiului , când trunchiul începe să se lărgească, să fie deasupra suprafeței solului. Nu doriți ca copacul să arate ca un stâlp de gard, ceea ce înseamnă că locul în care merge în pământ are același diametru cu câțiva centimetri deasupra solului.

Un alt mod în care puteți determina cât de adânc să plantați este un inel vechi, mai închis, pe trunchiul copacului, unde este posibil să fi fost ținut în ghiveci ca un copac foarte tânăr. În mod tradițional, sfatul dat de obicei a fost de a modifica gaura de plantare cu mult compost, gunoi de grajd și alte amendamente. Gândul aici a fost de a oferi copacului cea mai bună șansă de a supraviețui și de a înflori. Ca și cum ai face totul pentru a-ți răsfăța oaspeții care vin să stea acasă.

Ai grijă la cum modifici gaura de plantare

Cu toate acestea, există o problemă cu acest lucru, motiv pentru care nu se mai recomandă modificarea puternică a găurii de plantare. Sarcina principală a pomului tău fructifer în primul an sau doi este să crească noi rădăcini și să-și extindă rădăcinile existente în solul din jur.

Acest lucru este în principal pentru a-l ancora pe loc, astfel încât să poată rezista vântului puternic și a lucrurilor care se lovesc de el. Și ramurile pomilor fructiferi devin foarte grele pline de fructe odată ce sunt în plină producție.

Pomul tău fructifer trebuie, de asemenea, să poată absorbi umezeala și nutrienții din solul înconjurător. Și cu cât rădăcinile se pot extinde mai mult, cu atât au mai mult acces, mai ales în condiții de secetă. Modificând puternic gaura, practic nu oferiți rădăcinilor niciun motiv să se extindă dincolo de gaura de plantare.

Vor rămâne acolo unde este cel mai bine. Așa că nu modificați gaura, îÎn schimb, urmați ceilalți pași pentru a vă păstra copacul îngrijit și pentru a-i permite să se adapteze în mod natural la noul său mediu. De asemenea, economisiți bani pe îngrășăminte, compost și alte amendamente.

Ancorează pomul fructifer pentru a crește

Noul tău copac este foarte vulnerabil până când rădăcinile sale sunt complet stabilite. Este ca un copil mic care tocmai învață să meargă. Va fi foarte instabil și poate avea tendința de a cădea.

Prin urmare, ancorarea și împingerea corectă a pomului fructifer este esențială pentru a nu fi deteriorat în timpul vântului puternic, până când rădăcinile îl pot ancora corect în pământ și trunchiul a crescut în grosime, astfel încât să nu se rupă. Asta poate dura un an sau mai mult. Este ușor de gândit, acest copac este mic, poți folosi niște bețe subțiri de lemn pentru a-l susține. Ei bine, acel copac nu va rămâne mic pentru foarte mult timp, plus că odată ce va avea frunze și fructe, ramurile lui îl vor îngreuna.

Așa că mergi mai mare decât crezi că ai nevoie. Fă 2 țăruși de lemn care pot fi doar cherestea pătrată sau puteți obține și țăruși rotunzi din copaci subțiri. Asigurați-vă că vârfurile sunt îndreptate pentru a intra mai ușor în pământ. Dacă nu sunt, un lucru rapid cu un topor sau un ferăstrău de mână le poate pune un punct.

Ai nevoie de țăruși care să reziste mulți ani

Deoarece crești un copac alimentar și, de asemenea, pentru că nu ai nevoie de țăruși să reziste mulți ani, se recomandă să evitați lemnul tratat sub presiune pentru țăruși. Chiar nu este nevoie și, în timp ce tratarea actuală sub presiune utilizează substanțe chimice care sunt mai sigure, de obicei pe bază de cupru, lemnul natural este mai bun pentru sănătatea solului și a copacilor. Și când ați terminat cu ele, le puteți arde în soba cu lemne sau în șemineu, ceea ce nu ar trebui să faceți cu lemne tratate sub presiune.

Țărușii ar trebui să fie plasație cât de cât aproape de trunchi. Nu-i așezați prea aproape, deoarece acest lucru interferează cu trunchiul și ramurile inferioare. Asigurați-vă că au o adâncime de aproximativ 50 cm, după care trebuie să legați copacul. Legăturile trebuie să fie suficient de moi pentru a nu zdrobi copacul și a cauza deteriorarea scoarței. Se poate folosi frânghie sau sârmă, dar riscați să tăiați trunchiul copacului.

Toaletarea pomului fructifer nou plantat

Când vă plantați copacul pentru prima dată, doriți ca acesta să-și pună toată energia în dezvoltarea unui sistem radicular sănătos în primul an. Așadar, puțină toaletare ajută la direcționarea energiei în jos. Și aceasta include eliminarea oricărui fruct care se formează primul an, în ciuda faptului că este greu de făcut. Majoritatea pomilor fructiferi oricum nu vor dezvolta fructe în primul an sau chiar pentru câțiva ani.

Tundeți toate ramurile deteriorate, moarte sau bolnave. Să sperăm că nu vor fi multe, deoarece este un copac de pepinieră care a fost bine îngrijit. Tăiați lăstarii înalți și lungi, drepti, din vârful copacului. Nu tăiați mai mult de 1/4 din copac. Apoi lăsați copacul să dezvolte un sistem puternic de rădăcină. Dacă tăiați un copac în spalier sau îl creșteți ca cordon, există considerații speciale pentru tăiere, așa că aveți grijă.

Nu uita să uzi pomii fructiferi

Primul an de creștere a unui copac în pământ este crucial. Trebuie să se adapteze mediului înconjurător, să supraviețuiască primei ierni și să devină puternic pentru a începe să producă flori și, în cele din urmă, fructe.

Există trei tipuri de îngrijire pe care trebuie să le ții la curent, în special în primul an.

1.Sac de udare pentru copaci – Când copacii sunt stabiliți, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca rădăcinile să se usuce. Asta aproape garantează moartea copacului. Majoritatea copacilor nou plantați nu sunt udați suficient și nici nu sunt udați suficient de mult. Dacă nu locuiți acolo unde sunt ploi frecvente, va trebui să vă udați copacii.

Există vezici speciale pe care le poți umple cu apă care eliberează apa încet ca un sistem de irigare prin picurare. Desigur, trebuie să vă amintiți să le completați. Acestea au, de asemenea, un beneficiu secundar de a proteja trunchiul copacului de daunele de către rozătoare și alți dăunători mamifere.

2.Protejați-vă pomul fructifer de daune și boli – Odată ce ți-ai plantat pomul, vrei să-l protejezi de daunele și bolile dăunătorilor, pentru a salva pomul și a maximiza recolta de fructe odată ce pomul începe să producă fructe. În ultimii ani, tot felul de substanțe chimice sintetice au fost pulverizate pe pomi fructiferi pentru a combate bolile și insectele.

Majoritatea acestor substanțe chimice sunt destul de toxice. Dacă încercați să creșteți totul organic în grădină, veți dori să evitați pulverizarea acestor substanțe chimice.

3.Bandajarea pomilor fructiferi – Poate împiedica molia de iarnă să depună ouă în pomii tăi fructiferi. Și fii cu ochii pe copacii tăi primăvara când omizile de cort își fac cuiburi.

Ai grijă la rozătoare. Pot distruge pomii fructiferi

De asemenea, ar putea fi necesar să vă protejați copacul nou plantat de deteriorarea trunchiului de către rozătoare precum șoarecii și șobolanii și mamiferele mai mari. Există împachetări speciale pentru copac pe care le puteți cumpăra, dar doar un cilindru din plasă metalică fină sau pânză de feronerie va ajuta la protejarea copacului.

Este posibil să trebuiască, de asemenea, să vă îngrădiți copacul cu un gard înalt, dacă căprioarele sunt o problemă în zona dvs. Dar, într-adevăr, cea mai bună soluție este să vă plantați copacul într-o zonă protejată la care căprioarele nu pot ajunge, altfel vor mânca frunzele și ramurile tinere ale copacului.

Daca ai probleme cu boala exista si spray-uri organice pe care le poti pulveriza pentru a scăpa de boală. Unele dintre acestea sunt pe bază de cupru, așa că trebuie să aveți grijă să nu pulverizați prea mult. Și tăierea adecvată și fluxul de aer în jurul copacului pot ajuta la evitarea bolilor în primul rând, astfel încât să nu fie nevoie să pulverizați.

Concluzie

Așadar, merită să plantați pomi fructiferi având în vedere că în general au nevoie de ceva mai multă îngrijire decât legumele sau alte fructe precum căpșuni și trestie de fructe de pădure. Să ai fructe proaspete coapte pentru cules la sfârșitul verii este atât de bine.

Puteți alege o piersică proaspătă pe care să o adăugați la smoothie-ul sau la cereale de dimineață. Sau alege câteva mere pentru a le pune în prânzul copilului tău. Sau faceți o plăcintă proaspăt coaptă. Iar când ai recolte mari, poți să-ți faci singur sos de mere și gemuri de casă. Sau înghețați recoltele pentru a le folosi iarna pentru diverse rețete. Succes la amenajarea propriei livezi!