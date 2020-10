Cum o ”vizitează” Iura pe văduva lui, Anca Pandrea. Ce pățește actrița la ea în curte

S-au iubit nebuneşte timp de 27 de ani, însă o boală necruţătoare i-a despărţit. Anca Pandrea a suferit enorm după ce Iurie Darie s-a stins chiar în braţele sale. Actriţa povesteşte cum o “vizitează” Iura chiar şi după aproape opt ani de la moartea îndrăgitului actor.

Iurie Darie şi Anca Pandrea, o iubire imensă

Deşi nu s-au căsătorit civil şi nu au avut copii, Iurie Darie şi Anca Pandrea s-au iubit nebuneşte timp de 27 de ani. S-au cunoscut prin intermediul Consuelei, prima soţie a actorului. Înainte ca aceasta să moară, Anca i-a promis prietenei sale că va avea grijă de el toată viaţa. S-a ţinut de cuvânt şi au rămas împreună până în noiembrie 2012 când, după o grea suferinţă, Iurie Darie a părăsit această lume, la vârsta de 83 de ani.

“Ne-am cunoscut la teatru. Eram colegi. Dar am început să ne iubim după ce a murit soţia lui, Consuela Darie, care era şi ea colega cu noi. L-am descoperit pe Iură la 40 de ani. El a făcut primul pas, intrând pe fereastră, că nu aveam cheie. A crezut că glumesc, dar nu am glumit. Poate dacă intră pe uşă, bea o cafea, stătea liniştit şi plecă. Aşa, de pe fereastră a sărit direct pe mine şi am rămas împreună 27 de ani”, a povestit Anca Pandrea.

Moartea actorului i-a adus Ancăi Pandrea o depresie uriaşă, ba chiar s-a îmbolnăvit de inimă şi de plămâni.

Cum o ”vizitează” Iura pe văduva lui, Anca Pandrea

La aproape opt ani de la decesul lui Iurie Darie, Anca Pandrea încă suferă după cel care i-a fost iubit atâţia ani. În vârstă de 74 de ani, actriţa îşi ocupă timpul cu grădinăritul şi are grijă de un căţel.

“Momentan sunt bine, pentru că am o curte de care să mă ocup. Mai tai trandafiri, aşa cum m-aţi prins şi azi, mai stau cu căţelul, mă relaxez la masa din curte. Să fiu cinstită, îmi e frică de acest virus, pentru că am insuficienţă cardiacă pulmonară şi respiratorie şi mai multe alte probleme. Şi încerc cât pot să mă păzesc. Dacă eram mai tânără, eram la Vama Veche sau în Costineşti. Am ieşit cu căţelul, am mai făcut cumpărăturile. Mergeam în fiecare zi cu căţelul cam jumate de oră sau o oră”, a povestit aceasta pentru Click.ro.

Pandemia de coronavirus a ţinut-o, însă, departe de iubirea vieţii sale. Anca Pandrea a povestit că nu a reuşit să ajungă la mormântul lui Iura decât de două ori în acest an. De asemenea, a mai spus că nu îi mai apare în vis, însă îl simte mereu aproape.