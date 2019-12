Cum l-a sedus Lidia Buble pe Răzvan Simion. Relația lor ar fi început când era încă însurat cu Diana

Au trecut ani de când Lidia Buble și Răzvan Simion formează, oficial, un cuplu, fiind liberi ca pasărea cerului să-și trăiască povestea de dragoste. Dar lucrurile nu au stat așa de la bun început, așa cum vom vedea în rândurile următoare.

Cum l-a sedus Lidia Buble pe Răzvan Simion

Răzvan Simion și Lidia Buble au ținut primele pagini ale ziarelor cu povestea lor. El a divorțat la notar de fosta sa soție cu care are doi copii pentru a se putea cupla în voie cu frumoasa artistă. ”Drumul către libertate” a fost însă unul anevoios pentru ei, până când matinalul de la Antena 1 și-a făcut bagajul și a părăsit căminul conjugal pentru a fi alături de mai tânăra sa iubită. Surse din cadrul anturajului lor au povestit pentru libertatea.ro că matinualul de la Antena 1 și Lidia Buble au început relația pe când acesta ar fi fost încă însurat. Astfel, relația lor a durat așa cam jumătate de an, până când bărbatul s-a decis cu cine vrea să trăiască în final. Mai mult decât atât, contrar speculațiilor care s-au făcut la acea vreme, conform cărora mariajul matinalului s-ar fi aflat în impas, apropiați ai familiei au menționat pentru sursa mai sus citată faptul că lucrurile nu stăteau deloc așa, ba dimpotrivă, mărturie stând nenumărate vacanțe ale lui Răzvan Simion, în do, și chiar în patru.

Lidia Buble ar fi făcut primul pas

Interacțiunea dintre Lidia și Răzvan Simion s-ar fi produs pe 25 septembrie 2014, iar cea care ar fi făcut primul pas ar fi fost chiar cântăreața, seducându-l chiar în ziua aniversării lor, deoarece la aceeași dată Diana și Răzvan aniversau 14 ani de când se cunoscuseră. Pe atunci, drumul profesional îl înfățișa pe Răzvan Simion la Baia Mare, unde prezenta ”Festivalul Castanelor”, iar Lidia Buble cânta.

”Toate informațiile apărut sunt ușor romanțate. Noi, cei din preajma lor știm așa: s-au văzut, ceva chimie a existat și, drept urmare, după câteva sms-uri schimbate, ea i-a propus să petreacă noaptea împreună”, a declarat o sursă apropiată matinalului pentru libertatea.ro.

Reacția Dianei Simion

Soția sa avea să afle de infidelitatea bărbatului ei câteva luni mai târziu, încercând să-și repună mariajul pe linia de plutire. De altfel, acesta chiaar decisese să se întoarcă acasă la soția lui.

”Răzvan și-a dorit împăcarea cu adevărat și îi spusese Lidiei că nu mai poate continua cu ea pentru că-i pare rău că și-a distrus familia, însă ea nu s-a putut acomoda cu asta. Îl suna continuu, îi trimitea mesaje noaptea, la două, și, văzând probabil că pierde teren, a marcat decisiv: din ce știu, i-a trimis lui Răzvan, prin Flavia (n.r. colega lui de la matinal), cheia de la locuința ei. Nu le-a dat nicio șansă să-și repare mariajul. În cele din urmă, Răzvan s-a întors la ea”, au mai dezvăluit surse pentru libertatea.ro.

În mai 2016, Răzvan Simion avea să pună punct mariajului cu Diana, la notar. Ianca, fiica matinalului, a fost atunci audiată, fiind cea mai grea zi pentru aceasta, plângând ore în șir. Contactată pe marginea acestui subiect, Diana, fosta doamnă Simion a ales să refuze elegant comentariile: ”Eu păstrez în minte doar amintirile frumoase, iar fostului meu soț îi doresc să fie fericit”, a declarat aceasta la momentul respectiv.